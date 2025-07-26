韩剧知名绿叶演员「宋英奎酒驾」，连累三部新作！隐瞒了所有人一个月之久

出演过电影《鸡不可失》（极限职业）、《请回答1988》、《地下菁英》、《我的完美秘书》等多部热门韩剧的知名绿叶演员「宋英奎」，因涉嫌酒后驾车被移送检方，消息近日才被曝光。

根据 News1 25 日报导，宋英奎涉嫌於 6 月 19 日晚间 11 点左右，驾驶约五公里的路程，全程处於醉酒状态。当时血液酒精浓度达吊销驾照标准（0.08%以上）。因此，京畿龙仁东部警察署於 6 月底以违反《道路交通法》（酒驾）嫌疑，将宋英奎不拘留送交水原地方检察厅。



随著媒体报导宋英奎被移送检方的消息，演艺圈顿时陷入混乱。他刚在 4 天前首播的 ENA 月火剧《退货儿童》中饰演牧师尹世勋，而在报导当天首播的 SBS 金土剧《TRY：我们成为奇迹》中则饰演大上高橄榄球队教练金民中。此外，7 月初开演的舞台剧《莎士比亚恋人》制作公司 Show Note 也在此之前完全不知情。



宋英奎在与媒体的单独访谈中辩解，称因为是很早之前拍摄的作品，没想到必须分享此状况。然而这已在两部电视剧的首播周浇了一盆冷水。

当天，《退货儿童》方面表示将尽量删减宋英奎的出镜画面，《TRY》制作组则表明「正在讨论是否剪辑」。尤其《TRY》首播当天下午还举办了制作发表会宣传剧集，却因宋英奎争议导致活动本身失去话题性，造成损失。



舞台剧方面情况更为严重。宋英奎在《莎士比亚恋人》中担任配角费尼曼，并以双卡司形式演出。该剧预计演出至 9 月 14 日，制作公司决定仅演到报导当天的场次，并著手讨论更换卡司。

通常情况下，剧组会安排 Understudy（替补演员）以防主要演员无法登台，但若观众因此退票，制作公司将面临明显的金钱损失。更严重的是，他在舞台剧排练期间犯下酒驾，却既未主动下车，也未向制作公司提及，仍照常上台演出，隐瞒了整整一个月。



宋英奎在访谈中表示，当时身体状况不佳，有服药，因此虽然喝得不多却发生了这样的事。他自责道：「我一定是疯了，一瞬间的失误毁了所有一切。」然而一般人不论身体状况如何，都不会在喝酒后开车。即便经过警方调查与检方移送后仍隐瞒事实、继续登台的宋英奎，目前正面临外界的强烈谴责。





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