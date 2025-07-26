【韓網熱門】ALLDAY PROJECT Annie大方承認：「關於家人的標籤，是我必須承受的部份」

新人混聲團體ALLDAY PROJECT近日做客Mnet音樂脫口秀節目《LIVE WIRE》，擔任MC的Code Kunst提到成員Annie「新世界集團會長李明熙外孫女」的身份一度引起不少話題度，問她會否因此感到負擔。 Annie表示：「比起負擔，更讓我希望通過音樂和表演向大家展現更多，將（這一印象）改變成更好的方向。」

MC鄭在炯也問：「不管到哪裡都要先聊這個話題，應該蠻辛苦吧。」Annie回答：「這是我理所當然應該承受的部份。」台下觀眾發出欽佩讚許的聲音，Code Kunst則笑說：「我也想承受一下。」



애니가 가족에 대한 수식어는 당연히 자신이 감당해야하는 부분인 것 같다하니까

코쿤: 나도 감당하고 싶다 pic.twitter.com/CUyBSDC6mU — 나잇 (@adp_night) July 25, 2025

韓國網友評論：

1. 我也想承受一下kkkk超羨慕的

2. Code Kunst的語調很有真情實感kkk

3. 「承受」這個詞用在這裡合適嗎...

4. 我覺得Annie講話很有智慧，她才是實際上的隊長

5. 之前對Annie有些偏見，但看了她的廣播和自製內容後，發現她性格最好，而且很有主見

6. 就算不是出身豪門，單憑外形、rap實力、性格、態度這些條件，也足以出道

7. 一開始以為她是靠背景，結果表現超棒耶，聲音很有特色和魅力，講話得體、做事俐落、有禮貌，還參與製作歌曲，出道也是理所當然

8. 明明是財閥家的千金，卻舞台表現很好也很努力，比很多愛豆更謙虛，說話又好聽。 比起那些一紅起來就傲慢自大、追逐賺錢的偶像，她反而是正面影響力吧？ kkk

9. 感覺她是那種細心、像隊長那樣會照顧別人的風格，不是那種想被照顧、被捧在手心長大的公主型

10. 她跟爸爸和奶奶長得一樣耶，看來那家的基因真的很強

11. Annie可能是最有「真心」的那種吧，不是因為錢才當偶像，而是真的想當偶像才做的。 看起來從以前就對K-pop很感興趣，不會過度做作，反而很幹練的感覺。

出處：https://theqoo.net/hot/3842320574

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