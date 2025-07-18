又是台灣！韓國金唱片「40週年」頒獎典禮，2026年1月將於台北大巨蛋舉行

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）將於明年（2026年）1月10日在台北大巨蛋舉行，引發各家媒體＆網友的熱烈關注。

今天（18日）最新消息，金唱片獎的主辦主承辦單位HLL宣布：「第40屆金唱片獎將於2026年1月10日，在台北大巨蛋（TAIPEI DOME）舉辦。」



台北大巨蛋為台北市最大的室內表演場館，最多可容納4萬名觀眾。金唱片獎在迎來40週年這個具有里程碑意義的年份，於台北具象徵性的地標舉辦史上最大規模的頒獎典禮，格外具有意義。

金唱片獎此次是第七次在海外舉辦。過去曾於日本大阪（第26屆）、馬來西亞吉隆坡（第27屆）、中國北京（第29屆）、泰國曼谷（第37屆）、印尼雅加達（第38屆）、日本福岡（第39屆）等地舉辦過大型頒獎典禮，與熱愛K-POP的廣大音樂粉絲見面。



為了將更多舞台呈現給全球K-POP粉絲，金唱片獎策劃了K-POP演唱會「GOLDEN WAVE」，並於2024年4月在台灣高雄國家體育場舉行，當時吸引了4萬名觀眾，反響熱烈。預計此次在台北大巨蛋舉辦的金唱片獎，將以更強大的表演陣容、更加華麗盛大的規模登場，引發各界關注與期待。

迎來40週年的金唱片獎進行了全新品牌重塑，所展現出的各種變化與挑戰，也將在頒獎典禮舉行前，引發粉絲高度的關注與期待。



最引人注目的變化是頒獎典禮的「視覺主體」大幅更新。在保留傳統視覺遺產的同時，加入了新世代的感性設計。金唱片獎自第一屆至今之所以能成為藝人最想獲得的「夢想獎項」，正是因為其公平且客觀的得獎者評選標準。典禮持續依據音樂保存與播放的媒介與環境，導入如實體唱片銷售量、CD專輯銷售量、數位音源使用量等新標準來進行評選。

時隔14年，金唱片獎於2012年後首次更新品牌標誌。全新設計延續象徵金唱片價值的圓形唱片圖樣，並加入象徵音樂影響力與能量的音波視覺化元素，融合傳統與創新，格外吸睛。

金唱片獎是總結過去一年間，受到廣大音樂粉絲喜愛的韓國流行音樂作品的年度頒獎舞台。（延伸閱讀：韓國年度盛典將在台灣舉行！李俊昊&張員瑛擔任《2025 AAA 10週年》主持人，12月選在樂天桃園棒球場）



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