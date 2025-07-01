韓國年度盛典將在台灣舉行！李俊昊&張員瑛擔任《2025 AAA 10週年》主持人，12月選在樂天桃園棒球場
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韓國年度盛典將在台灣舉行！李俊昊&張員瑛擔任《2025 AAA 10週年》主持人，12月選在樂天桃園棒球場

明星   2025年7月1日   星期二10:09   Mico  

（封面圖源：IG@le2jh、IG@for_everyoung10）

「Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA）」迎來第10週年，將以更加盛大的規模展開，並由人氣明星2PM李俊昊與IVE張員瑛搭檔主持。

2025年《第10屆 Asia Artist Awards》與慶典活動「ACON 2025」將於12月6日至7日一連兩天，在樂天桃園棒球場（Rakuten Taoyuan Baseball Stadium）舉行。
（圖源：各所屬社）

12月6日登場的《10週年 AAA 2025》頒獎典禮，將由張員瑛與李俊昊共同擔任主持人，兩人首次搭檔主持，預計將以絕佳默契為典禮增添光彩。這次的組合也備受關注——連續5年擔任AAA主持人的張員瑛，與連續2年獲得AAA演員部門大賞「年度演員」的李俊昊首次同台，話題性十足。
（圖源：IG@for_everyoung10）
（圖源：IG@le2jh）

接著在12月7日，為慶祝頒獎典禮而舉行的音樂節「ACON 2025」也將在同一地點舉辦，延續盛會的熱烈氣氛。外界也十分關注尚未公開的《10週年 AAA 2025》完整卡司與「ACON 2025」將會帶來哪些精彩舞台。
（圖源：10週年 AAA 2025）

《AAA》是韓國首個綜合性頒獎典禮，涵蓋演員與歌手領域，集結一年來在K-POP、K-DRAMA、K-MOVIE等領域表現亮眼的代表人物，並透過僅能在AAA上看到的多元舞台與華麗卡司，年年掀起熱議，穩坐「全球NO.1頒獎典禮」之位。

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