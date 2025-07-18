又是台湾！韩国金唱片「40周年」颁奖典礼，2026年1月将於台北大巨蛋举行

第40届金唱片奖（Golden Disc Awards）将於明年（2026年）1月10日在台北大巨蛋举行，引发各家媒体＆网友的热烈关注。

今天（18日）最新消息，金唱片奖的主办主承办单位HLL宣布：「第40届金唱片奖将於2026年1月10日，在台北大巨蛋（TAIPEI DOME）举办。」



台北大巨蛋为台北市最大的室内表演场馆，最多可容纳4万名观众。金唱片奖在迎来40周年这个具有里程碑意义的年份，於台北具象徵性的地标举办史上最大规模的颁奖典礼，格外具有意义。

金唱片奖此次是第七次在海外举办。过去曾於日本大阪（第26届）、马来西亚吉隆坡（第27届）、中国北京（第29届）、泰国曼谷（第37届）、印尼雅加达（第38届）、日本福冈（第39届）等地举办过大型颁奖典礼，与热爱K-POP的广大音乐粉丝见面。



为了将更多舞台呈现给全球K-POP粉丝，金唱片奖策划了K-POP演唱会「GOLDEN WAVE」，并於2024年4月在台湾高雄国家体育场举行，当时吸引了4万名观众，反响热烈。预计此次在台北大巨蛋举办的金唱片奖，将以更强大的表演阵容、更加华丽盛大的规模登场，引发各界关注与期待。

迎来40周年的金唱片奖进行了全新品牌重塑，所展现出的各种变化与挑战，也将在颁奖典礼举行前，引发粉丝高度的关注与期待。



最引人注目的变化是颁奖典礼的「视觉主体」大幅更新。在保留传统视觉遗产的同时，加入了新世代的感性设计。金唱片奖自第一届至今之所以能成为艺人最想获得的「梦想奖项」，正是因为其公平且客观的得奖者评选标准。典礼持续依据音乐保存与播放的媒介与环境，导入如实体唱片销售量、CD专辑销售量、数位音源使用量等新标准来进行评选。

时隔14年，金唱片奖於2012年后首次更新品牌标志。全新设计延续象徵金唱片价值的圆形唱片图样，并加入象徵音乐影响力与能量的音波视觉化元素，融合传统与创新，格外吸睛。

金唱片奖是总结过去一年间，受到广大音乐粉丝喜爱的韩国流行音乐作品的年度颁奖舞台。（延伸阅读：韩国年度盛典将在台湾举行！李俊昊&张员瑛担任《2025 AAA 10周年》主持人，12月选在乐天桃园棒球场）



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