《少年24》韓國偶像歌手R1AN與JIAHN現身台北街頭演唱！台灣歌手閻奕格現身支持

「Tonight，Maybe」街頭表演由兩位出身於節目《少年24》的韓星歌手好友R1AN、JIAHN擔綱演出，本週末7月19日晚上7點，兩人一起現身於ATT 4 FUN 一樓戶外廣場演出。

這是R1AN與JIAHN第一次在台灣的街頭表演，原定的表演時間還沒到，街上已經擠滿了等待他們出場的觀眾，R1AN、JIAHN一開口之後，又吸引了更多人駐足，拿起手機拍攝，現場一度擠到水瀉不通，也請來工作人員幫忙引導，才不至於影響到其他的用路人。也可見得他們的歌聲相當吸引群眾。



說起這次演出的契機，其實是個完美的巧合，R1AN在JIAHN的4月1日生日時，兩人剛好通上話，JIAHN聊到之前曾在台北演出的美好回憶，很想念台灣，當時R1AN剛好計畫來台灣演出，因此就力邀他一起來，JIAHN本來以為是愚人節的玩笑，結果幾天後R1AN真的發出了詳細的邀請內容，讓JIAHN開心地笑說：「原來不是開玩笑啊！」不過對於又能夠再度訪台，讓JIAHN開心不已。



R1AN與JIAHN也貼心準備了中文歌曲，分別是閻奕格的「愛上現在的我」還有理想混蛋的「離開的一路上」，而中文歌對他們來說，準備起來難度頗高。雖然兩人透過拼音以及空耳的方式，硬是背下了每一句歌詞發音，但中文的發音讓兩人大呼太困難了，R1AN也補充說，如果要發音正確又要兼顧歌曲的情感表現，真的是難上加難。



在演唱閻奕格的「愛上現在的我」時，原唱也驚喜現身，閻奕格表示，這是她第一次跟韓國藝人合唱，收到邀約非常開心，R1AN跟JIAHN的舞蹈、RAP都很厲害，聽到他們提議要合唱〈愛上現在的我〉有點嚇到，也覺得他們學習速度超快，中文咬字也很好，真的很佩服。她也透露這是除了OSN高爾宣外，第一次有男歌手跟她合唱。



現場閻奕格也教R1AN跟JIAHN用台語跟大家打招呼，像是「大家好」、「吃飽沒」，以及用台語對著粉絲講「我愛你」，讓全場粉絲High到爆。閻奕格也特別幫粉絲們敲碗許願，期待R1AN跟JIAHN很快可以回來台北開專場演出，並且出中文歌曲送給粉絲，有機會希望可以帶兩位去逛夜市大啖美食。R1AN跟JIAHN也表示非常感謝閻奕格今晚擔任嘉賓站台，也約定之後閻奕格去韓國，兩人會擔任她的導遊。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞