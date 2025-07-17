李壽根透過官方出面澄清：「出售建物只是個人投資判斷，與籌集妻子（腎臟移植）治療費用無關」

喜劇演員李壽根方面針對圍繞其建物出售的各種猜測作出正面回應，防止不實流言持續散播。

所屬經紀公司 Big Planet Made 娛樂於16日晚間表示：「針對李壽根妻子名下建物出售相關的報導，我們想澄清事實。」並說明：「雖有報導指出，賣出建物的原因是為了籌措因家人健康問題所需的治療費，但這並非事實。」



接著補充說：「該建物的出售是基於個人投資判斷與資產運用計劃所作的決定，與特定的私人事由或健康問題無關。希望相關誤會不要再擴散，也請大家繼續給予李壽根溫暖的關心。」

李壽根於本月7日，透過土地交易平台 ValueMap 將位於首爾上岩洞的一棟建築物掛牌出售。該建築為地上三層，總建坪為229.88㎡（約69坪），希望售價為30億韓元。

他於2011年2月以13億韓元購入165㎡（約49坪）的土地後蓋起該建物。根據登記簿謄本，設定的抵押權債權最高額為8億6400萬韓元，實際貸款約為7億2000萬韓元。該建物登記在妻子朴智妍名下，而債務由李壽根承擔。



目前該建物處於空置狀態，曾於2022年作為由喜劇演員宋恩伊設立的製作公司 Content Lab VIVO 的辦公大樓使用。若考慮取得稅、贈與稅與建築費用等因素，外界推估此次出售有望在14年間實現約10億韓元的資本利得。

由於出售消息來得突然，有部分人士推測是為了應對妻子朴智妍即將進行的腎臟再移植手術而籌措手術費，但該推測並非事實。



朴智妍女士在2011年懷第二胎期間因妊娠中毒症導致腎功能惡化，同年接受了父親捐贈的腎臟移植手術，但未能成功穩定，之後持續接受透析治療。近期她透露，時隔14年將接受親哥哥捐贈的腎臟再移植手術。

她於本月2日透過個人社群媒體（SNS）帳號表示：「如果最終檢查結果無異常，預計下個月中旬將進行第二次腎臟移植手術。」

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