沈亨倬與「出生164天」的兒子將出演《超人回來了》！喜劇奶爸&孫悟空寶寶造型又萌又可愛～

人氣綠葉演員、出演過熱門韓劇《觸及真心》、《請融化我吧》的沈亨倬與兒子Haru（하루）將作為《超人回來了》的新家庭成員登場，特別是Haru繼承了父母的高顏值和濃密頭髮引發關注。

KBS2 招牌育兒綜藝節目《超人回來了》預告將有多組全新家庭加入，令觀眾們相當期待。

其中，知名演員沈亨倬與出生164天的兒子Haru也將亮相，準備擄獲線上姨母與叔叔們的心。



沈亨倬與日本籍妻子平井沙耶結婚後，於今年1月迎來了兒子Haru。特別是Haru遺傳了爸爸沈亨倬與媽媽平井沙耶的一半外貌，擁有被認證的「高顏值基因」，也因此成為話題。他標誌性的「燦爛天使微笑」與濃密頭髮，更讓他在網路上早已受到廣泛關注。尤其是沈亨倬本身是著名的哆啦A夢粉絲，暱稱「심타쿠」（沈哆啦A夢迷），當他生出一個彷彿從漫畫裡走出來的兒子後，引發大批網友熱議，也不斷有人表示「想在《超人回來了》看到沈亨倬和兒子Haru」。

PS：早先沈亨倬的妻子平井沙耶被眾人公認說長得像BTS柾國，夫妻倆顏值都很高啊～！



在這樣的高人氣呼聲中，《超人回來了》16日播出的節目尾聲公開了第583集的預告片，曝光了沈亨倬與Haru的畫面，令期待感飆升。尤其Haru濃密的頭髮、肉嘟嘟的腿與天使般的笑容，展現出讓人移不開視線的超高可愛值，堪稱「從漫畫中走出來的寶寶」。預告照片的孫悟空頭箍＋《七龍珠》悟飯裝，真的是太加分了～。《超人回來了》新家庭沈亨倬與Haru的首次登場，將於7月23日晚上8點30分播出。

＊延伸閱讀：沈亨倬與日本愛妻分享懷孕喜訊，背後的出席嘉賓（人形立牌）有金在中跟BTS柾國XD



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