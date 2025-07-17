李寿根透过官方出面澄清：「出售建物只是个人投资判断，与筹集妻子（肾脏移植）治疗费用无关」

喜剧演员李寿根方面针对围绕其建物出售的各种猜测作出正面回应，防止不实流言持续散播。

所属经纪公司 Big Planet Made 娱乐於16日晚间表示：「针对李寿根妻子名下建物出售相关的报导，我们想澄清事实。」并说明：「虽有报导指出，卖出建物的原因是为了筹措因家人健康问题所需的治疗费，但这并非事实。」



接著补充说：「该建物的出售是基於个人投资判断与资产运用计划所作的决定，与特定的私人事由或健康问题无关。希望相关误会不要再扩散，也请大家继续给予李寿根温暖的关心。」

李寿根於本月7日，透过土地交易平台 ValueMap 将位於首尔上岩洞的一栋建筑物挂牌出售。该建筑为地上三层，总建坪为229.88㎡（约69坪），希望售价为30亿韩元。

他於2011年2月以13亿韩元购入165㎡（约49坪）的土地后盖起该建物。根据登记簿誊本，设定的抵押权债权最高额为8亿6400万韩元，实际贷款约为7亿2000万韩元。该建物登记在妻子朴智妍名下，而债务由李寿根承担。



目前该建物处於空置状态，曾於2022年作为由喜剧演员宋恩伊设立的制作公司 Content Lab VIVO 的办公大楼使用。若考虑取得税、赠与税与建筑费用等因素，外界推估此次出售有望在14年间实现约10亿韩元的资本利得。

由於出售消息来得突然，有部分人士推测是为了应对妻子朴智妍即将进行的肾脏再移植手术而筹措手术费，但该推测并非事实。



朴智妍女士在2011年怀第二胎期间因妊娠中毒症导致肾功能恶化，同年接受了父亲捐赠的肾脏移植手术，但未能成功稳定，之后持续接受透析治疗。近期她透露，时隔14年将接受亲哥哥捐赠的肾脏再移植手术。

她於本月2日透过个人社群媒体（SNS）帐号表示：「如果最终检查结果无异常，预计下个月中旬将进行第二次肾脏移植手术。」

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