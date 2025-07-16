妻子二次腎臟移植在即！爲了準備手術費用？韓媒曝：李壽根準備出售30億韓元建築物

希望可以快點康復啊 ㅠㅠㅠㅠ

李壽根2011年與妻子朴智妍共同以13億韓元的價格購買了上岩洞49坪的土地後，並建造建築物。之後李壽根將該建築物登記為朴智妍所有後，以本人的名字承擔貸款和債務。今日（16）據韓媒報導，李壽根在本月7日以30億韓元的期望價在首爾麻浦區上岩洞的土地交易平台上出售。



雖然此次出售的背景尚未公開，但朴智妍最近表示，在8月接受腎臟再移植手術之前，正在整理事業。因此有人推測，可能是爲了籌集手術費和生活費而將房地產變現。

朴智妍在2011年第二次懷孕時，因妊娠中毒症腎臟出現問題，雖然從父親那裡接受腎臟移植，但由於移植的腎臟無法正常發揮作用，至今仍在接受透析治療，因此決定在8月中旬左右接受進行第二次移植手術，捐贈者是她的親哥哥。朴智妍日前通過SNS表示：「如果最終檢查沒有異常，將在下個月中旬左右接受第二次腎臟移植。」



（＊延伸閱讀：笑容背後的隱痛！李壽根談老婆：腎移植手術不成功，透析治療3年）

李壽根曾在綜藝《我家的熊孩子》中公開與朴智妍的相戀過程，稱：「對當時擔任 g.o.d成員 朴俊亨造型師的她一見鍾情，之後追求6個月之後終於交往。」兩人於2008年3月順利步入婚姻，於同年7月大兒子泰俊出生，2010年1月喜獲二兒子泰敘。在妻子生病的期間，李壽根再怎樣疲憊也依舊在身旁陪伴她，希望可以快點康復啊～！



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