同行常送咖啡車，跨行卻罕見！足球巨星孫興愍驚喜應援摯友朴敘俊：連標語、咖啡都親自選！

在韓國演藝圈，明星之間互相送咖啡車到拍攝現場應援早已司空見慣，然而跨領域的友情應援卻十分罕見。 近日，韓國足球巨星孫興慜便特地為自己最親密的好友、演員朴敘俊準備了一輛咖啡車，展現了跨界的深厚友誼，成為話題焦點。

近日，朴敘俊透過自己的社群帳號分享了一張在咖啡車前的認證照，並以簡短的「天啊天啊」文字表達驚喜與感動。 原來這台咖啡車是孫興慜特地送往朴敘俊目前正在拍攝的JTBC電視劇《等待京道》片場，為辛苦拍戲的好友加油打氣。



咖啡車上還印有「啊，不管了，反正大演員朴敘俊最棒！」的俏皮標語，不僅展現了孫興慜爽朗幽默的性格，也讓人窺見兩人之間如兄弟般的親密情誼。



박서준 X 손흥민 커피차 서포트 후기



월클!!!! 쏘니!!!!!#손흥민 대선수께서

대배우 #박서준 님에게 쏘셨습니#경도를기다리며 현장입니다



달콤한 아슈와 수제청 가득한 로얄 콤보세트를



아, 모르겠고 그냥 대배우 박서준 최고

직접 문구 정하고 메뉴 정하셨다합니다… pic.twitter.com/O4hWkEOWav — sojjuny88 (@sojjuny88) July 15, 2025

負責提供咖啡車的業者也在自家SNS上公開現場影片，並寫道：「是足球巨星孫興慜選手請的大演員朴敘俊喝的咖啡！據說標語和菜單都是他親自挑選的呢。」證實孫興慜不僅僅是送上咖啡車，還連文案和飲品都細心準備，令粉絲大呼窩心。

此外，朴敘俊主演的《等待京道》是一部浪漫喜劇，講述20歲和28歲時經歷兩段戀愛後分手的李傾度（朴敘俊 飾）與徐智友（元志安 飾），在不倫傳哔報導中以記者與當事人妻子的身份再度相遇後，所展開的一段奇妙故事。 因孫興慜這場特別的跨界應援，更讓戲劇和球迷圈都熱烈討論，期待兩位頂流的友情能帶來更多溫馨話題。



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