《Running Man》池睿恩被批「年紀最小卻只會喊累」越來越失寵！網友高呼：好懷念全昭旻的拼勁

SBS綜藝節目《Running Man》迎來15週年，近日播出的「再次想看的Running Man」特輯中，成員們挑戰滑溜的肥皂水斜坡遊戲，卻因池睿恩的表現掀起觀眾熱議與批評。

在該期節目中，池睿恩與劉在錫同隊，參加必須兩人被繩子綁住、一起爬上充滿肥皂水的滑坡，並將名牌貼在頂端就算獲勝的比賽。 當天Super Junior的利特、銀赫、圭賢也作為嘉賓參加。

比賽一開始，池睿恩就因腳滑跌倒，她還對劉在錫說「太快了」，希望對方能配合自己的步調。此後，她甚至難以站起來，多次滑倒在地，與其他奮力向上的成員形成鮮明對比。 當劉在錫催促她時，池睿恩只回應「先休息一下」，還露出疲憊神情。 結果劉在錫雖一度成功抵達頂端，最終還是因同伴未能前進而滑落。最後，池睿恩與劉在錫所在的隊伍敬陪末座。 劉在錫還忍不住喊：「妳為什麼什麼都不做，就只會吃飯！」池睿恩則解釋：「我真的上不去啊，我已經盡力了，這對我來說是不利的遊戲。」



然而這番表現立即在觀眾間引起爭議。 一名網友批評：「太誇張了，連年紀最大的池錫辰都拼命爬，她卻從頭到尾只喊累，不懂為什麼什麼都不做。被劉在錫說了還不道歉，還說自己已經很努力，看了超煩。」也有人指出：「就算力氣小，至少努力爬也會有綜藝效果，她卻一副自己沒力氣所以無能為力的樣子。」、「連我看的都氣死了，劉在錫肯定更生氣」、「連努力的樣子都不做，還來上什麼節目」等。



更有人將她與已退出節目的前成員全昭旻比較：「全昭旻玩類似的遊戲時都會想盡辦法往上爬，池睿恩只出現在輕鬆的特輯裡，就莫名其妙變常駐。」還有不少留言直言「好懷念全昭旻」。 其他評論也包括：「劉在錫罵她的時候感覺真有點火」、「全昭旻至少會努力一下」、「池睿恩除了可愛，其他都很廢」; 甚至部份國外粉絲也留言：「池睿恩需要進步。」



池睿恩自去年6月加入《Running Man》後，於12月確定成為正式成員。 她當時曾說：「加入《Running Man》是我長久以來的夢想，會以與成員們的好化學反應來回報觀眾。」然而因全昭旻在國內外都有高人氣，部份觀眾對女性成員的更換態度保守，池睿恩的表現因此也長期處在輿論放大鏡之下。 儘管如此，也有觀眾表示：「綜藝就當綜藝看吧，不用太嚴苛。」替她解圍。

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