妻子二次肾脏移植在即！爲了准备手术费用？韩媒曝：李寿根准备出售30亿韩元建筑物

希望可以快点康复啊 ㅠㅠㅠㅠ

李寿根2011年与妻子朴智妍共同以13亿韩元的价格购买了上岩洞49坪的土地后，并建造建筑物。之后李寿根将该建筑物登记为朴智妍所有后，以本人的名字承担贷款和债务。今日（16）据韩媒报导，李寿根在本月7日以30亿韩元的期望价在首尔麻浦区上岩洞的土地交易平台上出售。



虽然此次出售的背景尚未公开，但朴智妍最近表示，在8月接受肾脏再移植手术之前，正在整理事业。因此有人推测，可能是爲了筹集手术费和生活费而将房地产变现。

朴智妍在2011年第二次怀孕时，因妊娠中毒症肾脏出现问题，虽然从父亲那里接受肾脏移植，但由於移植的肾脏无法正常发挥作用，至今仍在接受透析治疗，因此决定在8月中旬左右接受进行第二次移植手术，捐赠者是她的亲哥哥。朴智妍日前通过SNS表示：「如果最终检查没有异常，将在下个月中旬左右接受第二次肾脏移植。」



（＊延伸阅读：笑容背后的隐痛！李寿根谈老婆：肾移植手术不成功，透析治疗3年）

李寿根曾在综艺《我家的熊孩子》中公开与朴智妍的相恋过程，称：「对当时担任 g.o.d成员 朴俊亨造型师的她一见钟情，之后追求6个月之后终於交往。」两人於2008年3月顺利步入婚姻，於同年7月大儿子泰俊出生，2010年1月喜获二儿子泰叙。在妻子生病的期间，李寿根再怎样疲惫也依旧在身旁陪伴她，希望可以快点康复啊～！



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