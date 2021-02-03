笑容背後的隱痛！李壽根談老婆：腎移植手術不成功，透析治療3年

李壽根公開妻子的故事讓觀眾們心疼不已。

李壽根，這個似乎長在所有人笑點上的男人，無論是什麼節目，他都帶給觀眾們歡樂和笑聲。 我們一直以為他一定是個現實生活非常幸福美滿，沒有任何負擔的人，但實際上他也有不為人知的故事。作為煩惱商談類節目《儘管問菩薩吧》，李壽根和徐章勛每集都會聽到民眾們的煩心事，他們用自己的人生經驗和第三者的角度去幫對方解決煩惱。 但我們似乎忘了，無論是李壽根還是徐章勛都和大家一樣，節目外也是一個普通人。 最近的節目中，一對母女前來咨詢，母親透露自己身體不好，做過腎移植手術。



▲KBS《儘管問菩薩吧》

聽到這裡的李壽根開口表示：「和我老婆一樣，她移植的是岳父的腎臟，但不是很成功，已經做了3年的透析了。 不過幸運的是她看起來狀態不錯，只要注意飲食就行了。 」



▲KBS《儘管問菩薩吧》



李壽根對妻子朴志滟一見鐘情，兩人於2008年3月結婚，共育有2個兒子。 朴志滟生二胎時因妊娠中毒導致腎臟受損，嚴重到要接受腎移植手術的地步。 曾經有採訪提問過李壽根人生最痛苦難熬的階段是什麼時候，他就表示過是「妻子和老二生病的時候」。



▲Channel A《爸爸本色》



而在去年的《儘管問菩薩吧》中，李壽根也曾公開過二兒子的狀況，透露孩子的右手右腳不便，但作為父親的自己一定要堅強，不管怎樣都要好好撫養。



▲KBS《儘管問菩薩吧》

節目上的李壽根經常都是笑呵呵的，一切顯得遊刃有餘，言語風趣又幽默，但這些笑容背後的隱痛也只有他自己才懂。



「截圖：KBS《儘管問菩薩吧 무엇이든 물어보살》、Channel A《爸爸本色아빠본색》」

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