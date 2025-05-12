李尚敏要閃婚圈內好友沒人知！與新娘相差10歲僅交往3個月！金俊昊&徐章焄證婚有洋蔥

李尚敏（前譯李常敏）日前因錄製《我家的熊孩子》節目走漏了結婚消息，節目內容昨（12）日總算公開！兩人沒辦婚禮僅登記，女方沒露臉僅曝光聲音，李尚敏滿面春風。

*先前報導：

‎〈《我家的熊孩子》喜事連三！金鍾旼、金俊昊後是李常敏！今夏結婚搶先金俊昊〉

‎〈李常敏親自宣布婚訊「是很晚才找到的珍貴之人」，HAHA、金智珉、洪錫天、吳珉錫等祝福〉

李尚敏邀請好友金俊昊和徐章焄當證婚人，徐章焄見到李尚敏還一直碎碎唸，他在棚內看影片回顧時也坦承「我當時很煩躁，因為不相信」。徐章焄一直認為是整人，直到看到照片、和對方親自對話才相信，表情明顯也漸漸被感染幸福。

李尚敏透露和新娘是去年非演藝圈的事業上所認識，僅交往3個月便決定結婚，到了登記結婚那天約滿4個月。「她就像從天而降，天使般的人。」兩人搭上線開始交往的契機，是李尚敏1月時恐慌症病發時，他翻電話連絡人靈機一動聯絡對方，對方會聆聽他困境且一針見血給予回饋，他形容對方是「女版徐章焄」。



而女方會想托付一生，李尚敏說是因為自己在機場一個舉動。他們兩人和對方媽媽（現岳母）一起旅遊，在機場時李尚敏見一名女子抱著孩子，但女子為了救身旁將摔倒的媽媽而失手放掉孩子，李尚敏本能地衝過去接住孩子，這幕感動到了女方。打電話給新娘，新娘也說自己喜歡李尚敏的善良溫暖，這點徐章焄認證。



節目中亦提及李尚敏為何是找金俊昊和徐章焄兩人證婚，一般都是找家人，但李常敏現在「沒有家人」，他是單親獨子且母親2023年去世了，可見金俊昊和徐章焄對李尚敏來說多重要。還有個理由是，他們三人都在金俊昊求婚時哭了的「眼淚同盟」，證婚後金俊昊還想組「證人聯盟」並期待哪天幫徐章焄證婚呢！當天李尚敏不忘打給是《熊孩子》也是《認識的哥哥》班底的好友希澈，希澈一下就猜到了李尚敏要結婚，不然就是退出《認識的哥哥》XD。



金俊昊也相當有義氣，事先利用《熊孩子》素材使用AI製作了尚敏媽媽的祝福影片，金俊昊和徐章焄看了淚流不止，棚內主持人與媽媽成員們也是一陣淚海。



▼相關影片（香港觀眾可於Viu收看完整節目）



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