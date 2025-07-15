韓國喜劇明星結婚要花多少錢？金俊昊&金智珉婚禮總花費細節曝光！韓媒列出項目，預估達1億2000萬韓元

韓媒TVDaily標題：「光是鮮花就花了2000萬韓元」金俊昊♥金智珉的婚禮，實現了「人生最棒的一天」的浪漫夢想。（恭喜兩位在多達1200名賓客出席的這場豪華婚禮上，完成了人生的重要里程碑！）

知名喜劇演員金俊昊與金智珉終於在前天舉行完婚禮，正式結為夫妻。兩人在多達1200名賓客出席這場豪華婚禮，成為眾人矚目的焦點。當天由李常敏擔任婚禮司儀，祝歌則由歌手Gummy與卞真燮獻唱，陣容相當華麗。



兩人自2022年4月公開戀情後，經過三年的公開交往，終於攜手步入婚姻殿堂。他們透過SBS綜藝節目《我家的熊孩子》以及共同經營的YouTube頻道「俊昊智珉」分享籌備婚禮的過程，因此這場婚禮格外受到大眾關注。



婚禮場地選在位於首爾江南區三成洞的「首爾洲際格蘭酒店（Grand InterContinental Seoul Parnas）」，這是一間五星級飯店，也是首爾規模最大的婚宴廳之一，可容納最多940位賓客。過去韓惠珍與奇誠庸、李昇基與李多寅...等名人夫婦也曾在此舉辦婚禮。

該飯店的「大宴會廳」以挑高空間著稱，搭配華麗的鮮花佈置與大型水晶吊燈，營造出高級且優雅的氛圍。當天的鮮花裝飾以盛夏風格為主，尤其是繡球花的點綴更添清新美感，為婚禮增添亮點。



一般來說，飯店婚禮使用的鮮花會視為新人的購買品，因此儀式結束後會提供包裝，讓賓客可以帶走。金俊昊與金智珉的婚禮也是如此，並捕捉到金智珉對造型師好友金宇利說：「這些都是錢，通通拔走吧，太可惜了」的畫面。據悉，該飯店的鮮花佈置費用約為2000萬韓元。



身為五星級飯店，每位賓客的餐費約為20萬韓元，最基本的紅酒則為每人7萬5000韓元左右。若將餐食、場地佈置、服裝、造型、化妝、場地租借、音響等附加費用加總，整場婚禮預計費用高達1億2000萬韓元。

PS：1億2000萬韓元約=260萬台幣=8.7萬美元=66萬港元=62萬人民幣

此前金俊昊曾表示，會為新娘金智珉打造「人生最棒的一天」。而當天的金智珉，正如丈夫所願，以華麗且幸福的姿態成為七月新娘。婚禮開始前，她穿著米卡多絲綢材質的蓬裙婚紗自車中走下；在第一部儀式中換上鑲有華麗珠飾的露肩蓬裙婚紗；第二部則以全露肩的繞頸式婚紗登場，展現出她優雅的美貌。



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