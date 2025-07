温流ONEW冲出亚洲 World Tour首尔站后随即来港开唱

K-pop男歌手温流ONEW,由大热男团SHINee到个人演出都不断创新寻求突破,来到2025年的暑假,除了准备发行第二张个人正规专辑《PERCENT》,刚刚更正式冲出亚洲,举行首个属於他自己的世界巡演。而主办单位DAYMAKER亦随即宣布,2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG将在2025年8月16日星期六於东蒲胡李名静体育馆盛大举行。作为首尔站后的海外第一站,温流更预备了丰富福利,以迎接来至世界各地的粉丝。

为了跟一直支持他的歌迷们庆祝进军世界的喜悦,温流特别为购买VIP门票的所有观众,预备了观看彩排、VIP挂绳的尊贵福利,必定令VIP门票更加抢手!而不论购买任何票价的观众,均保证可得到海报和小卡福利,不用抽选。再加上非常珍贵的亲笔签名即影即有,以及亲笔签名海报,作为ONEW的粉丝一定要好好把握购票机会,而有关福利分配方式,则可参考附图。







另一方面,作为今次巡演的同名音乐专辑《PERCENT》,温流也十分重视,不单是预备了11首歌曲的正规专辑,而且为了隆重其事,他更亲自参与制作,可见其音乐道路从没有停下来。《PERCENT》虽然在7月15日才正式发布,但是从他先行发布的第一首主打歌〈Confidence〉中不难发现,温流轻松掌握了歌曲的轻快节奏。而且作为SHINee队长的他,不论在感情演绎和假音的表现上,也充分发挥其过人唱功。另外,他更负责了rap的部份,绝对多才多艺,难怪歌曲MV发布后随即取下过百万点击,更令人期待oppa在香港巡演上的现场献唱。





想跟温流一起分享他进军世界的喜悦,就要好好把握2025年7月16日星期三下午1时的重要时间,因为2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG门票,就会在KKTIX盛大发售,票价分VIP $1,680和$980。如想知道更多温流巡演香港站的消息,可留意主办单位的FB, IG等社交媒体更新,以及新闻公布。









2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG

日期:2025年8月16日(星期六)

时间:晚上7时

场馆:东蒲胡李名静体育馆TungPo Kitty Woo Stadium

票价:港币 VIP $1,680 / $980

公开售票:2025年7月16日(星期三)下午1点

订购网站:KKTIX



经纪公司:GRIFFIN entertainment

主办单位:DAYMAKER CREATIVES







Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

