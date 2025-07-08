《和我老公結婚吧》惡毒女二宋昰昀否認強制轉學原因！最初爆料者三次嗆聲：她在刻意扭曲事實，有多名證人！

女演員宋昰昀深陷校園霸凌與強制轉學疑雲。 雖然宋昰昀方面強調相關指控「毫無根據」，但最初爆料的A某7日再度透過網路發表第三次立場聲明，強烈反駁宋昰昀與其法律代理人的說法。

A某指出：「宋昰昀方面刻意強調與事件本質無關的『犯罪者』框架，藉此混淆視聽，屬於惡意媒體操作。」

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4日宋昰昀所屬的法務法人曾發表聲明表示，A某並非如其自稱「未被通緝」，實際上警方已經通知，若A某不配合調查，恐會申請拘捕令。

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此外，宋昰昀方面也再三強調，她並未動手毆打A某，並稱「當時所謂因校園暴力遭強制轉學的說法，純屬虛構」，已向調查機關提交生活紀錄簿等客觀資料，證明該主張不實，並計劃針對A某提出追加的名譽毀損與業務妨害刑事訴訟。



對此，A某在聲明中反擊：「所謂『我並未被警方下達通緝』被指是謊言，完全是事實扭曲。 2025年7月3日我已確認警方對我下達了『指名通知』處分。 身為在美國居住的美國公民，我已充分向警方解釋難以配合到案，警方也因此停止調查。 反覆強調我是『通緝犯』的說法，已構成刻意散播虛假信息。」

針對「強制轉學」爭議，A某則指出：「依照教育界常識，除非涉及校園暴力等重大懲戒事由，否則不會允許在同一學區內轉學。 以出席日數為由，自行選擇同一學區轉學的說法根本站不住腳。」



她還補充提及當年的「遊樂場暴行事件」有多名目擊證人，「其中一人因個人原因不願被牽連，對宋昰昀方面表示『不認識』，但其他證人均持續提供一致且具體的證詞。」A某強調：「宋昰昀似乎僅根據這唯一一名『不認識』的證人說詞，就將整起事件扭曲為根本沒發生過的事情。」

據悉，宋昰昀去年上半年剛憑藉《和我老公結婚吧》反派女二爆火沒多久就捲入校園霸凌疑雲，當時她雖承認曾有「強制轉學」事實，但否認任何暴行。 不過輿論爭議並未止息，宋昰昀也因此暫停演藝活動。

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