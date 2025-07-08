《和我老公结婚吧》恶毒女二宋昰昀否认强制转学原因！最初爆料者三次呛声：她在刻意扭曲事实，有多名证人！

女演员宋昰昀深陷校园霸凌与强制转学疑云。 虽然宋昰昀方面强调相关指控「毫无根据」，但最初爆料的A某7日再度透过网路发表第三次立场声明，强烈反驳宋昰昀与其法律代理人的说法。

A某指出：「宋昰昀方面刻意强调与事件本质无关的『犯罪者』框架，藉此混淆视听，属於恶意媒体操作。」

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4日宋昰昀所属的法务法人曾发表声明表示，A某并非如其自称「未被通缉」，实际上警方已经通知，若A某不配合调查，恐会申请拘捕令。

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此外，宋昰昀方面也再三强调，她并未动手殴打A某，并称「当时所谓因校园暴力遭强制转学的说法，纯属虚构」，已向调查机关提交生活纪录簿等客观资料，证明该主张不实，并计划针对A某提出追加的名誉毁损与业务妨害刑事诉讼。



对此，A某在声明中反击：「所谓『我并未被警方下达通缉』被指是谎言，完全是事实扭曲。 2025年7月3日我已确认警方对我下达了『指名通知』处分。 身为在美国居住的美国公民，我已充分向警方解释难以配合到案，警方也因此停止调查。 反覆强调我是『通缉犯』的说法，已构成刻意散播虚假信息。」

针对「强制转学」争议，A某则指出：「依照教育界常识，除非涉及校园暴力等重大惩戒事由，否则不会允许在同一学区内转学。 以出席日数为由，自行选择同一学区转学的说法根本站不住脚。」



她还补充提及当年的「游乐场暴行事件」有多名目击证人，「其中一人因个人原因不愿被牵连，对宋昰昀方面表示『不认识』，但其他证人均持续提供一致且具体的证词。」A某强调：「宋昰昀似乎仅根据这唯一一名『不认识』的证人说词，就将整起事件扭曲为根本没发生过的事情。」

据悉，宋昰昀去年上半年刚凭藉《和我老公结婚吧》反派女二爆火没多久就卷入校园霸凌疑云，当时她虽承认曾有「强制转学」事实，但否认任何暴行。 不过舆论争议并未止息，宋昰昀也因此暂停演艺活动。

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