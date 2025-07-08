李濬榮驚喜出演《東京計程車》！與木村拓哉、蒼井優同台飆戲首度進軍日影

演員李濬榮日前驚喜宣布加盟日本電影《東京計程車》（도쿄택시），消息曝光時，他已經完成所有拍攝工作，保密到家，讓粉絲又驚又喜。

《東京計程車》改編自 2022 年在日本也引起話題的法國電影《曼妙之旅》（《UNE BELLE COURSE》），以東京這座隨著時代變遷而面貌更迭的城市為背景，講述在生命盡頭時，對人生的悔恨、和解，以及如奇蹟般出現的溫暖瞬間，是一部動人心弦的人性劇情片。

該片由日本國民男神木村拓哉、國寶級資深女星倍賞千惠子、蒼井優、坂東龍汰等豪華卡司主演。 李濬榮則作為唯一韓國演員加盟，飾演女主角菫（倍賞千惠子 飾）年輕時的初戀「金英基」，與蒼井優上演細膩深情的對手戲。



首次挑戰日本電影的李濬榮表示：「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。 雖然拍攝期不長，卻是非常濃烈的體驗。」他還說：「能在首部日本電影就和這麼優秀的演員合作，感到十分榮幸。 希望觀眾也能透過這部作品感受到人與人之間的溫暖。」

執導本片的山田洋次是日本影壇的傳奇人物，以《家族真命苦》、《黃昏清兵衛》、《東京家族》等作品聞名，被譽為「日本現代電影的活歷史」。 這次他再度展現細膩刻畫人性的魅力，與木村拓哉繼《武士的一分》後睽違 19 年再度合作，備受矚目。



電影《東京計程車》將於 11 月 21 日在日本全國上映，李濬榮也藉此正式進軍日本影壇，持續擴展他的國際版圖。

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