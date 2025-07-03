《和我老公結婚吧》「惡毒女配」宋昰昀時隔一年否認校園暴力，已起訴通緝爆料者

演員宋昰昀去年初因熱門劇集《和我老公結婚吧》爆紅，隨即有網友爆料她曾霸凌同學、是「本色出演」，之後暫停活動。 今日，宋昰昀表示已搜集足夠資料自證清白，並對爆料者提出刑事訴訟。

宋昰昀代理律師表示，雖然已對20年前的校暴指控做出否認，但很難證明沒有發生過的事。 宋昰昀為了證明最初爆料者吳某所言為捏造，已蒐集了大量證據，並以違反《資訊通信網使用促進及資訊保護等相關法律》（名譽毀損）與以詐術妨害業務的嫌疑，對吳某提出了刑事控告。

吳某目前居住在美國，自稱是美國公民並拒絕配合調查。 警方透過法務部等機構確認吳某仍保有大韓民國國籍，因此持續進行調查。 因吳某不顧調查機關的出席要求、拒絕入境，韓國警方已在今年5月對其下達指名通報處分，並登錄在警方電腦系統的通緝名單中，一旦入境將立即展開調查。



與此同時，宋昰昀也在考慮可以在美國境內採取的法律措施，並準備對參與散布虛假事實的第三方追究民、刑事責任。

宋昰昀表示，就讀高中時從未對吳某施加任何暴力，也未曾因校園暴力而被強制轉學。 宋昰昀方面稱，吳某所言的同學親口表示從未目睹任何暴力事件，並對吳某訴說了這一事實，但吳某仍將其包裝成目擊者並執意進行媒體爆料; 宋昰昀當時的班導師也表示從未聽說轉學一事，還有多位同班同學也出面作證。

宋昰昀表示：「這次非法行為嚴重損害了我過去22年來累積的名譽，帶來了巨大損失與極大的精神痛苦。 我認為比起草率辯解，更重要的是透過客觀的調查來揭示真相。」最後宋昰昀表示與前公司的合約已到期，準備以更加謙遜與成熟的姿態回歸大眾視線。



此外，吳某於去年4月向JTBC節目《事件班長》爆料，稱20年前在高中時曾遭宋昰昀長達90分鐘的校園霸凌。 當時宋昰昀完全否認指控，稱與吳某毫無交情。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞