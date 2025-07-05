【韓網熱門】辨別我的朋友們是不是「好人」的方法！網友超搞笑回覆

日前，theqoo上一篇名為「辨別我的朋友們是不是『好人』的方法」文章引爆網友熱議。

根據網友的截圖，一名專家教眾人如何辨別朋友是否是「好人」：「思考一下自己最經常見面的5名朋友，然後捫心自問『如果我有孩子，是否希望孩子像他們一樣？』若答案是『否』，那你就該斷絕關係，去結交新朋友。 若答案是『是』，那麼就說明你身邊都是不錯的人，周圍的人對我們的人生影響巨大。」



韓國網友評論：

1. 朋友們對不起哈哈哈哈哈哈

2. 難道不應該先想想」孩子要是像我這樣長大真的好嗎“這種問題嗎哈哈哈

3. 那種模範類型的人和我交往的話我水準太低了

4. 呃... 嗯... 還不錯？

5. 哈哈哈哈朋友就是要相處得開心才叫朋友啊哈哈哈

6. 就算問」像我這樣長大如何“也會被拒絕吧...

7. 連5個朋友都沒有..

8. 要能像我朋友那樣長大都很厲害了

9. 哇我真希望這樣。 雖然不是大富大貴但都在各自位置上非常努力生活的好朋友們

10. 反正都沒做過壞事，得挺好

11. 首先得問有沒有朋友吧哈哈

12. 還不錯... 但總有些不想讓孩子像的地方

13. 哇我覺得OK啊，大家都超認真能幹又善良哈哈哈我自己過得好就行，哈哈哈

14. 能活到我朋友們的程度就非常成功了好嗎 哈哈

15. 我朋友們都挺好的... 是我自己的問題才沒結婚ᅲᅲ

16. 哦想了想結論是還不錯呢

17. 因為我自己不是好人，所以身邊也沒有好人

18. 哇真的是直接」No“的程度.. 哈哈哈哈

19. 哇~~突然心情變好了

20. 都是善良踏實的孩子 特別是全都沒結婚，這點非常積極呢

21. 覺得我朋友們都很酷很棒，孩子能那樣長大就好了

22. 我朋友們都很努力生活，哈哈哈，比我強

23. 朋友們會拉黑我吧 哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3802056204

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