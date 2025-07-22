李到晛特别出演崔叡娜新曲MV：畫面宛如青春影片

演員李到晛為歌手崔叡娜的回歸新作傾情助陣，出演其最新主打歌《最討厭別人說我善良》的MV，引發粉絲熱議。

21日，崔叡娜通過社交平台公開了第四張迷你專輯《Blooming Wings》的主打曲《最討厭別人說我善良》的MV預告片。 長約35秒的預告片以李到晛溫柔而感性的旁白開場：「那是善良又美麗的笑容。 短短的瞬間，卻成為我今日漫長的一刻。 」富有情感的聲音瞬間吸引觀眾們的耳朵。

MV整體氛圍宛如青春電影，崔叡娜穿著校服在校園各處穿梭的模樣，搭配如飛翔般輕盈的畫面與飄落花瓣，將青春的悸動與浪漫氛圍烘托到極致。



《Blooming Wings》是繼去年單曲《SMARTPHONE》后，崔叡娜時隔約10個月推出的新專輯，融入了她對於「愛與成長」的真摯敘述，收錄多首展現她獨特個性的作品，展現了更成熟的音樂面貌。

主打歌《最討厭別人說我善良》是一首充滿張力的歌曲，絢爛的弦樂與多樣樂器交織，如煙花般綻放。 崔叡娜親自參與歌詞創作，將內心真實情感細膩融入其中，令人倍感共鳴。

此外，崔叡娜將於7月29日下午6時（韓國時間）正式發行迷你專輯《Blooming Wings》，展開全新音樂活動，粉絲們的期待值也隨之水漲船高。

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