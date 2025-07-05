《魷魚遊戲3》魏嘏雋飾演的「警察」被評為最無能角色，親自回應：「我並不遺憾，也理解觀眾對角色的惋惜」

魏嘏雋（魏河俊）接受的媒體採訪中，不僅分享他對「黃俊昊警察」角色的看法，還透露了他認為的最終結局會如何發展。

《魷魚遊戲》第三季講述了再次帶著自己目的參與遊戲、卻失去了摯友的456號成奇勳（李政宰 飾），隱藏身分潛入遊戲中的黑面具負責人黃仁昊（李炳憲 飾），以及在殘酷遊戲中倖存的參賽者們最終命運的故事。



魏嘏雋飾演的前警察黃俊昊，三年前喬裝為面具人潛入遊戲，最終被哥哥、遊戲負責人黃仁昊開槍擊中，僥倖生還。第三季中，他以更堅定的意志與成奇勳碰面，為揭開遊戲真相並再次對峙哥哥而奮戰。



隨著結局公開，有觀眾指出，俊昊在第二、三季中花了整季時間搭船尋找島嶼，卻最終幾乎毫無作為，成了「最無能的角色」，表達了惋惜。



對此，魏嘏雋回應道：「我能完全理解這些看法。如果喜歡俊昊這個角色的觀眾，應該都會期待他能再做些什麼。」



他接著說：「因為我從頭到尾都看過劇本，也知道導演想傳達的訊息，所以能夠理解。我很感謝從第一季一路參與到第三季，能與導演一同走過這段旅程。對於角色或結局，我並沒有任何期待或私心，也從沒想過要從這角色獲得什麼。反而是因為第一季受到太多喜愛，才讓我有更多工作的機會，所以並不感到遺憾。」

至於俊昊突然被託付的孩子和456億韓元獎金的去向，魏嘏雋笑說：「我想他應該會好好撫養那孩子，並再次追查哥哥仁昊的下落，也許還會飛去美國吧？456億應該會用來當育兒費吧，畢竟錢就是為了這個才給他的。其實我也很好奇為什麼要把孩子交給我。」



在先前的群體訪談中，導演黃東赫曾表示：「其實一開始設定的結局是俊昊與傭兵隊成功找出島嶼，聯手警方救出奇勳並結束遊戲，是個Happy Ending。但後來覺得那樣不太對，所以改了結局，讓他們無法先一步到達，是命運的安排。不過還是讓他們成功抵達，並讓仁昊把孩子託付給俊昊，讓他成為目擊者，因為他需要是能理解那世界的人。」他也補充：「能理解觀眾的失望與批評。」





《魷魚遊戲》第三季於6月27日透過Netflix公開。僅僅3天，就登上全球非英語系Top 10影集第一名，並成為Netflix史上首部在公開首週就橫掃93國Top 10第一名的作品，再度引發全球關注。



▼魏嘏雋回顧第一季的經典場面：



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