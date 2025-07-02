全員退伍的BTS防彈少年團久違地完整體直播亮相：「明年春天將發行團體專輯，並展開世界巡演！」

【直播談及回歸精華】防彈少年團（BTS）將於2026年春天以完整體推出全新專輯回歸，同時也將展開睽違約4年的世界巡迴演唱會。

BTS 於昨天下午透過全球粉絲社群平台Weverse進行直播，宣布：「預計明年春天將推出團體專輯，從7月開始，我們將正式在美國聚集，進行音樂創作和巡演準備。」他們補充說：「這張專輯將會是真正融入所有成員想法的團體專輯，我們打算完全回歸初心進行創作。」



隊長RM表示：「從明年春天開始，我們也會展開世界巡演，將走訪世界各地，請大家拭目以待。」柾國也說：「這次專輯的創作，是我們回歸初心的過程。」而Jimin則表示：「會盡快準備好，不讓粉絲久等。」Jin也補充說：「即使在不同國家之間來回，我也會參與其中。」

BTS的完整體回歸與世界巡演，是繼2022年發行精選專輯《Proof》及釜山單獨演出《Yet to Come in Busan》以來，時隔約4年的首次。世界巡演則是繼2022年的《BTS Permission to Dance on Stage》後的再出發。



這場直播是繼2022年9月後，BTS睽違近2年的團體直播，累積實時播放次數突破730萬次，人氣依舊火爆。（BTS在Weverse直播的影片）

自2022年12月大哥Jin入伍起，BTS成員依序履行兵役義務。上個月RM、V、Jimin、柾國接連退伍，SUGA也結束社會服務要員的服役，七位成員全數完成兵役。

自2013年出道以來，BTS共誕生6張美國告示牌主榜「Billboard 200」冠軍專輯與6首「Hot 100」冠軍單曲，在全球音樂市場創下無可撼動的紀錄。



成員j-hope則將於7月12日至13日，在德國柏林舉行的「Lollapalooza Berlin」音樂節擔任壓軸演出solo嘉賓。

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