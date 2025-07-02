全员退伍的BTS防弹少年团久违地完整体直播亮相：「明年春天将发行团体专辑，并展开世界巡演！」

【直播谈及回归精华】防弹少年团（BTS）将於2026年春天以完整体推出全新专辑回归，同时也将展开睽违约4年的世界巡回演唱会。

BTS 於昨天下午透过全球粉丝社群平台Weverse进行直播，宣布：「预计明年春天将推出团体专辑，从7月开始，我们将正式在美国聚集，进行音乐创作和巡演准备。」他们补充说：「这张专辑将会是真正融入所有成员想法的团体专辑，我们打算完全回归初心进行创作。」



队长RM表示：「从明年春天开始，我们也会展开世界巡演，将走访世界各地，请大家拭目以待。」柾国也说：「这次专辑的创作，是我们回归初心的过程。」而Jimin则表示：「会尽快准备好，不让粉丝久等。」Jin也补充说：「即使在不同国家之间来回，我也会参与其中。」

BTS的完整体回归与世界巡演，是继2022年发行精选专辑《Proof》及釜山单独演出《Yet to Come in Busan》以来，时隔约4年的首次。世界巡演则是继2022年的《BTS Permission to Dance on Stage》后的再出发。



这场直播是继2022年9月后，BTS睽违近2年的团体直播，累积实时播放次数突破730万次，人气依旧火爆。（BTS在Weverse直播的影片）

自2022年12月大哥Jin入伍起，BTS成员依序履行兵役义务。上个月RM、V、Jimin、柾国接连退伍，SUGA也结束社会服务要员的服役，七位成员全数完成兵役。

自2013年出道以来，BTS共诞生6张美国告示牌主榜「Billboard 200」冠军专辑与6首「Hot 100」冠军单曲，在全球音乐市场创下无可撼动的纪录。



成员j-hope则将於7月12日至13日，在德国柏林举行的「Lollapalooza Berlin」音乐节担任压轴演出solo嘉宾。

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