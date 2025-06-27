历代级个性鲜明女演员集合！《因为没有下辈子》金喜善、韩惠珍、陈瑞妍共同演出

演员金喜善、韩惠珍、陈瑞妍将共同合作TV CHOSUN的新周末电视剧集《因为没有下辈子》，预计在2025年11月播出，剧情描述每天都一样在育儿战争与转个不停的职场生活中度过，感到厌烦的三个41岁熟女好友，为了更好的「完生」而横冲直撞的成长喜剧。

其中第一位女性是由金喜善所饰演的「赵娜贞」一角，过去曾拥有破亿元年薪备受瞩目的主持人，现在因为成了两个孩子的妈而只得中断了工作经历。娜贞想从目前的大婶再度回到以往的高薪职场，展开人生的二度挑战。曾演出《还有明天》《Alice》《再婚上流》等作品的金喜善戏路宽广，演技也备受肯定，在本次的新作品中将传达在理想与现实之间拉扯的中年女性复杂心境。



韩惠珍则在剧中饰演高水准的公演演出企划人，在韩国最高级的艺术中心担任企划室长的「具珠英」一角，具珠英看似拥有完美的一切，面对性冷感的老公，为了想要生孩子而倾尽全力，内心相当痛苦。曾演出《神圣的离婚》《温暖的一句话》等作品的韩惠珍，也受到许多观众们的喜爱。



陈瑞妍在剧中将饰演一位时尚杂志副总编辑，同时也是大龄单身女「李伊莉」。她在大学时期就像外号「行走的伸展台」一样总是有著独特的时尚，是备受关注的风云人物，身为时尚杂志副总编，虽然累积实力走到了这位子，但对於心中的中最大梦想「结婚」却难以达成，并抱有幻想。曾在《信徒》《One the Woman》横跨大小萤幕作品，陈瑞妍即将再展现新面貌。



三位熟女各自在情感上拥有不同的背景，也正处於不一样的状态，聚在一起有什么样的交流火花，又如何突破自己的困境？《因为没有下辈子》将激发年龄在20岁到50岁之间的女性高度共鸣，预计将於今年11月播出。



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