婚纱拍一半就被爆料结婚！申智亲自宣布喜讯♥ 文世润DinDin等祝福

仍活跃的一代混声团体「高耀太」成员申智，昨（23）日傍晚突然被媒体爆料婚讯，经纪公司求证她后对外证实，深夜她也亲自发文。

*先前报导回顾：

〈‎高耀太继金钟旼，申智也要结婚♥ 对象是小7岁歌手文元，将发行的新歌成定情曲！〉

「看到报导后吓一跳吧？本来想先亲自向粉丝和熟人传达的，但记者们快了一步……就像报导的内容一样，今天拍了婚纱照，因为是在拍摄途中看到了报导，所以没能及时发文。以今年的雪梨公演为开端，高耀太因为专辑还有国内巡演行程很忙碌，所以提前拍了婚纱照。我们会好好交往的，明年的婚礼消息一定会努力亲自传达！谢谢阅读此长文。」



申智贴文底下圈内好友文世润祝福：「努娜恭喜你，是喜事啊！」DinDin：「姐姐～～～恭喜你～～～」沈珍华：「多么多么恭喜恭喜，高耀太一个又一个！」Trot歌手金熙珍：「愿欧尼好事连连！」

申智未婚夫同为圈内人，是歌手文元（MoonOne），两人已预定发行的合唱曲〈SalagaDoola〉（샬라카둘라）就在26日发行，许多网友得知两人共结连理后已引发热烈讨论，待音源公开后肯定又会引发话题。



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