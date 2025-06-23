高耀太繼金鍾旼，申智也要結婚♥ 對象是小7歲歌手文元，將發行的新歌成定情曲！

一代混聲團體「高耀太」繼成員金鍾旼上半年結婚後，今（23）日傳出唯一女成員申智也要結婚了！經紀公司已證實！

據‎《SPOTV NEWS》報導，申智今日在首爾某處和同為歌手的文元（MoonOne）拍攝婚紗照，兩人是因廣播節目牽線，以歌謠界前後輩身分相識後發展成為戀人，近日決定步入禮堂（另有報導指出兩人是去年開始交往）。1981年生的申智今年41歲，與1988年生34歲的文元相差7歲，韓國歌謠界將誕生新一對「歌手夫婦」。



申智本名李智善，1998年就以高耀太出道而聞名，在各大綜藝也不時有突出表現，而文元本名朴尚文（박상문音譯），2013年參加《隱藏的歌手》第一季比賽獲第四名，2020年也參與過《全國Trot大賽》。

最特別的是，兩人幾日前才宣布26日要發行合唱曲〈SalagaDoola〉（샬라카둘라），讓人一時搞不清楚《SPOTV NEWS》等報是誤報還是真的掌握消息。其他媒體求證雙方經紀公司KYT娛樂與J.G.STAR，兩經紀公司原本都稱「正在確認中」，隨後證實兩人要在明年上半年結婚，26日即將發表的對唱儼然成為「定情曲」，稍早申智還在發文宣傳呢，殊不知很快便被爆料牽手結婚！



聽聞消息的網友都又驚又喜，‎theqoo論壇一篇文短短時間蓋了300多樓，紛紛給予身智祝福，還有網友說「應該是金鍾旼允許的男人吧」、「金鍾旼結婚那天就說下一位選手是申智」，看來金鍾旼也很清楚隊友戀愛ing吧？而金鍾旼和申智出道20幾年來都鮮少傳緋聞，由於兩人在綜藝上頗有火花，倒是有滿多民眾或圈內同僚喜歡把他們「湊對」，沒想到今年各自傳出結婚好消息！

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