「崔尚宮」車清華曾因懷孕而同時從3部作品下車！「不希望帶給周圍的人麻煩」

以《哲仁王后》中的「崔尚宮」一角令觀眾們印象深刻的演員車清華，近期也在剛下檔的SBS電視劇《鬼宮》中飾演陸星材的母親。而即將當媽媽的她，也提到自己因為孕期的關係而不得不從目前的作品中退出。

日前演員車清華與金善映、張少妍一起來到演員金正蘭的YT節目中，四人曾一起演出《愛的迫降》，大家一起來到金正蘭的家中吃飯聊日常，重現《愛的迫降》北韓婦女一桌。他們各自談起自己的作品，金正嵐表示自己拍攝《淚之女王》的時候總是天天作惡夢，因為她覺得要消化比較反面的角色實在太困難了，甚至會覺得自己的演技不足，甚至請教同行前輩們。對此車清華表達相當贊同，也提到自己在演出反派角色時，還買了演技訓練的書籍來看。



不過車清華也提到了這段往事，她相當期待能夠演出反派角色，偏偏她開心地接到了反派，但卻是自己懷孕期間接到的，原本也覺得自己完全能夠勝任沒問題，但卻發現有些動作戲碼，可能因為自己懷孕而需要變換角度或是動作，需要下水的戲也無法進行拍攝，擔心會帶給身邊的人麻煩，最後只好決定從手上的3部作品都下車。此時演員金善映則接著說：「你不演的話，讓給我多好！」不斷表示自己非常希望能接演反派的角色。



車清華也說到，因為那些作品都是已經完成定裝，試穿過戲服的作品，因此要下車不免感到遺憾，不過還是將孩子擺在第一位。車清華1980年出生，在2005年透過話劇出道，在2019年演出《愛的迫降》後，陸續也參與了《哲仁王后》《海岸村恰恰恰》《今生也請多指教》等人氣作品中的演出，總是演出許多搞笑場面的她也深受觀眾們喜愛，2023年結婚並於去年懷孕升格為人母。



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