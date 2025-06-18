「崔尚宫」车清华曾因怀孕而同时从3部作品下车！「不希望带给周围的人麻烦」

以《哲仁王后》中的「崔尚宫」一角令观众们印象深刻的演员车清华，近期也在刚下档的SBS电视剧《鬼宫》中饰演陆星材的母亲。而即将当妈妈的她，也提到自己因为孕期的关系而不得不从目前的作品中退出。

日前演员车清华与金善映、张少妍一起来到演员金正兰的YT节目中，四人曾一起演出《爱的迫降》，大家一起来到金正兰的家中吃饭聊日常，重现《爱的迫降》北韩妇女一桌。他们各自谈起自己的作品，金正岚表示自己拍摄《泪之女王》的时候总是天天作恶梦，因为她觉得要消化比较反面的角色实在太困难了，甚至会觉得自己的演技不足，甚至请教同行前辈们。对此车清华表达相当赞同，也提到自己在演出反派角色时，还买了演技训练的书籍来看。



不过车清华也提到了这段往事，她相当期待能够演出反派角色，偏偏她开心地接到了反派，但却是自己怀孕期间接到的，原本也觉得自己完全能够胜任没问题，但却发现有些动作戏码，可能因为自己怀孕而需要变换角度或是动作，需要下水的戏也无法进行拍摄，担心会带给身边的人麻烦，最后只好决定从手上的3部作品都下车。此时演员金善映则接著说：「你不演的话，让给我多好！」不断表示自己非常希望能接演反派的角色。



车清华也说到，因为那些作品都是已经完成定装，试穿过戏服的作品，因此要下车不免感到遗憾，不过还是将孩子摆在第一位。车清华1980年出生，在2005年透过话剧出道，在2019年演出《爱的迫降》后，陆续也参与了《哲仁王后》《海岸村恰恰恰》《今生也请多指教》等人气作品中的演出，总是演出许多搞笑场面的她也深受观众们喜爱，2023年结婚并於去年怀孕升格为人母。



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