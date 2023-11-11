BBGIRLS玟瑩來台灣吃「白種元推薦的牛肉麵」！金寶拉短時間也再度訪台

BBGIRLS（前身Brave Girls）唱功超強主唱也是隊長的玟瑩，昨（10）日在IG曝光在台灣遊玩，而知名模特兒兼YouTuber的金寶拉，剛好也在台灣。

「台灣糖葫蘆……」玟瑩先是透露吃糖葫蘆又吃了阿輝麵線，一看就是士林夜市，稍晚發布101照，景象疑似是在酒吧Babylon Taipei所拍攝。



「白種元吃過的牛肉麵」，玟瑩享用了名廚白種元老師推薦的吳家牛肉麵後，逛了故宮看翠玉白菜，最後終於露臉發布了與101的合照，也吃了韓國藝人來台必吃的火鍋，吃的是麻辣45。



湊巧的是，知名模特兒兼YouTuber的金寶拉，昨日也發布了在台灣遊玩的照片，場景也有從酒吧Babylon Taipei所拍攝的台北101。



金寶拉8月就曾來台，9月也受中華職棒統一獅邀約而來，本月她再度訪台，觀賞了樂天與味全的台灣大賽，並在後台和樂天知名韓籍啦啦隊成員李多慧合影。



金寶拉更去了寧夏夜市，說最後一天一定要吃臭豆腐，又為了打高爾夫，沒帶運動鞋的她在賣場買了膠鞋就去打了。



疫情趨緩後相當多韓國藝人來台灣旅遊，台灣粉絲、網友都非常歡迎，如「勇敢女孩 BB Gilrs Taiwan粉絲團」興奮地分享消息「歡迎來台灣玩」、「沒想到能跟妳在同一塊土地上」，把玟瑩和101照片P圖，畫面可愛又有趣。期待BBGIRLS有昭一日能來台開唱啊！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞