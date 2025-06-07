全智賢老公炒幣慘賠150億！投資《傳奇》系列遊戲公司失利，股價暴跌25%

據業界6月2日消息，由韓國遊戲公司Wemade推出的加密貨幣WEMIX已確定將從交易所下市，Wemade股價反彈無望，大規模持股的私募資金Alpha資產管理公司也連帶受損高達158億韓元，其老闆正是演員全智賢的丈夫崔俊赫。

WEMIX是韓國遊戲公司Wemade為了構建區塊鏈遊戲生態系統，由其子公司發行的虛擬資產。 5月2日，韓國5家加密交易平台Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax宣佈擬於6月2日下市WEMIX，原因是WEMIX在今年2月28日發生駭客入侵事件，約90億韓元的代幣被竊，卻在事發4天後才首次對外公告。

Wemade隨即向法院提出假處分申請、要求停止執行下市處分，但在5月30日遭到法院駁回，理由是Wemade在駭客事件時的公告不夠誠實，之後的說明也不清不楚。 6月2日，韓國數字資產交易所聯合諮詢機構（DAXA）最終決定將WEMIX從「交易注意品種」轉為取消上市資格。 據此，WEMIX將於7月2日淩晨3點起停止在韓元交易所的交易，代幣提領也將於7月2日當天結束。



Wemade股價今年以來已下跌超過25%，不僅遊戲業績下降，唯一可能支撐股價反彈的WEMIX也前景破滅，牽連到主要投資方之一Alpha資產管理公司。

Alpha資產管理公司先後在2023年10月和2024年1月分別以150億和200億韓元購買Wemade股票，當時每股購買價格為34894韓元與63887韓元。 考慮到目前Wemade股價為25000韓元，僅帳面損失就高達158億韓元。 與Alpha一同買入Wemade股票的Pectus Company與韓華投資證券的帳面損失也達到約120億韓元。

Wemade今年第一季營業損失為113億韓元，幾乎是證券公司預估的兩倍，原因是2月推出的《尤彌爾傳奇》廣告費用負擔過重以及區塊鏈事業表現不佳，導致營運成本上升。 後續能否反彈，還需觀望《尤彌爾傳奇》與《傳奇M》能否在中國市場取得成功。

不過，Alpha資產管理公司人士表示，雖然購買了Wemade股票，但該基金與信託並非基於股價變動來評價損失，因此基金基準價中並未反映任何評價損失。



此外，Alpha資產管理公司負責人是崔俊赫，較為有名的身份是全智賢丈夫。 崔俊赫出生於1981年，曾在美國銀行（BOA）首爾分行擔任衍生商品部門主管，外婆和母親都是韓國著名服裝設計師，父親崔坤曾任韓國鋼管企業「國際鋼材」會長。 2002年崔坤創立Alpha資產管理公司，資產管理總額（AUM）超過1兆韓元，2019年2月交由次子崔俊赫經營。

演員全智賢2012年與崔俊赫結婚，2016年和2018年先後生下兩個兒子，目前正在與姜棟元合作拍攝Disney+新劇《暴風圈》，還確定加盟延尚昊導演新片《群體》，主演陣容包括池昌旭、具教煥、申鉉彬、金新綠等。







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