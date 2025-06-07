素媛案原型犯赵斗淳疑似精神出问题「自言自语、沟通困难」，将接受鉴定有望隔离社会15年

赵斗淳今年两次违反法院规定时间出门，还出现自言自语等异常行动，疑似精神状态出问题，将接受鉴定，一旦确认属於「心神微弱」，最高可隔离社会15年。

赵斗淳2008年在安山市诱拐性侵8岁幼童，造成受害人肛门及大小肠坏死、盆骨骨折、失去生育能力，审判时主张饮酒后神志不清「不记得」，获得轻判12年有期徒刑（当时韩国性侵犯罪处罚上限为15年）佩戴电子脚铐7年，并於2020年刑满释放。 因罪行残忍、社会影响巨大，2013年被拍成电影《希望：为爱重生》，并推动修法将有期徒刑和电子脚镣配戴时间上限增至30年。



为防止再犯，法院命令赵斗淳不得在学生上下学时间及夜晚外出、直至2027年12月，但赵斗淳出狱后三番五次违反该命令。 2023年12月，赵斗淳违规外出被判3个月有期徒刑并服刑，今年4月和5月再次於法院禁止时间外出，在保护观察官制止后归家。 据悉，赵斗淳从今年初开始出现自言自语等异常行动，接受调查时难以沟通，保护观察机构因此认为有必要进行精神鉴定，遂向法院申请进行鉴定留置，并在本月4日获得许可。

所谓鉴定留置，是指专家为了鉴定嫌疑人的精神和身体状态，在一定时间内将其强制收容在监护设施的处分方式。 赵斗淳将在国立法务医院接受为期1个月的精神鉴定。



据韩国律师透露，如果赵斗淳被认定确实存在精神问题并因此追加刑期，将在国立法务医院服刑。根据《治疗监护法》，心神微弱者不论实际量刑如何，最长可处15年治疗监护。假设赵斗淳被判延长服刑6个月，则须每隔6个月接受再审，以判断能否离开医院：「如果一直延长，可进行15年社会隔离。」

从现在算起15年后是2040年，届时赵斗淳将年满88岁。



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