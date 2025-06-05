人氣女團 aespa 將在27日攜新曲《Dirty Work》回歸！韓網友：希望一切順利 VS 無法支持他們了

5日凌晨12點，人氣女團 aespa 官方 SNS 上公開新單曲《Dirty Work》的預告影片。

包括同名主打歌在內，將收錄英文版和 Instrumental 版本的共3首歌曲，預計會受到全球音樂粉絲的高度關注。

aespa 在2024年發行包含「我只有我才能定義」為主要訊息的正規一輯《Armageddon》展开了强烈的舞台表演，之後發行的《Whiplash》也取得好成績，在各種國內外頒獎典禮上橫掃了大獎，再次迎來巔峰期，新曲會是什麼樣的風格？也備受關注！



而成員 Karina 上月27日在 IG 上傳多張照片，她穿紅色和數字「2」的外套，配文使用紅色玫瑰表情符號，更新時間剛好是韓國總統選舉最終電視辯論結束時段。由於紅色及數字「2」是特定參選人的代表色和參選編號，立即引發政治站隊嫌疑。即使已經進行道歉，不少激進的韓國網友也表示要抵制她代言的產品。



隨著新曲預告公開，又再次在韓網引發熱熱討論），韓網友：「回歸之前爲什麼那樣啊？其他成員們加油吧」、「爲什麼偏偏現在要回歸」、「請無視瘋子們，希望一切順利」、「看頒獎典禮的樣子，好像沒什麼想法，呵呵呵呵」、「在這種時期推出的歌曲竟然是《Dirty Work》」、「形象完全消失了..」、「很好奇會是什麼樣的歌曲」、「我是不會聽的」、「哇，別的成員，特別是外國人成員們有什麼罪呢」、「現在無法支持他們了」等等。

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