準備當人夫？李帝勳幽默談婚事：比挑作品還重要的計畫！想遇到像李光基女兒那樣的好人

演員李帝勳最近為新片《燒酒戰爭》火力全開宣傳，3日早上竟然現身KBS1TV長青節目《早安庭院》，搶下「週二邀請席」首位嘉賓的位置，這場直播可說是意義非凡，也讓觀眾眼睛一亮！

一登場，李帝勳就難掩興奮地說：「從小看這節目，現在能親自上節目，真的像在作夢一樣！」他還補充自己平時就習慣早起，不過拍戲常熬夜，今天來錄影可真是不容易。 他一邊驚嘆現場觀眾的熱情歡呼，一邊笑說：「我每開口你們就拍手，我可以每天都來嗎？」



雖然《燒酒戰爭》講的是燒酒產業的大對決，李帝勳卻坦白說自己其實酒量不佳：「我喜歡酒局的氣氛，但燒酒喝完真的很容易宿醉，因為宿醉而難受也不是一、兩次！」令人爆笑的真情告白，引來主持人和觀眾一致共鳴。

聊到片中與資深演員柳海真的對戲，他滿是崇拜：「小時候看每部電影幾乎都有柳海真前輩，感覺他是韓國電影的代名詞。 能與他合作超級開心！」不過這份敬意也讓他在拍攝時陷入小困境：「他太風趣、 太親切了，現場氣氛太好，我反而很難擺出和他對決的氣場，常常情不自禁就笑場了！」



他還爆料柳海真的幽默功力一流，某次合照時大家調侃自己像「職場內霸凌」，柳海真立刻神回：「那應該叫『大腸內視鏡』！」李帝勳感嘆：「怎麼可以接得那麼快！」並表示他已強力推薦柳海真也來《早安庭院》坐坐。



節目中還爆出人生大事提問！資深演員李光基突然問起李帝勳有無結婚計劃？ 他機智回答：「這可是比選作品更重要的計劃啊！我也想遇到像您女兒那樣的好對象呢~」順帶一提，李光基的女兒李妍芝不久前才宣布和「國腳」鄭又榮結婚，而李妍芝則被韓媒稱讚長得超像美女演員孫藝真，這波聯想也太快！



說起自己的演員之路，李帝勳透露自己25歲才正式開始學戲劇，入讀韓藝大時也曾遭遇不少挫折：「在劇團時還曾被主角換掉，當時才真的意識到自己是井底之蛙，但也因此更努力去學習。」如今從《建築學概論》、《朴烈》到《Signal》系列，演藝資歷已累積20年。

談到未來目標，李帝勳語氣誠懇又搞笑：「希望三、四十年後大家還記得我是個好演員。 KBS的社長如果有看到，拜託給我個演出機會吧！要是能出演KBS電視劇，我一定再來一次《早安庭院》！」

最後不忘強調——電影《燒酒戰爭》已於5月30日上映，目前全國熱映中。



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