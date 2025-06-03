投票敏感期李棟旭勇敢喊話：一切都是為了阻止最壞的結果！網友狂讚：臉長得帥就算了，連思想都這麼帥

男演員李棟旭於日前透過粉絲交流平台分享近況，表示自己已經參加了提前投票。

李棟旭透過Bubble（泡泡）寫道：「啊，已經完成了提前投票，第一天就馬上去投了。正式投票日當天我要拍戲，而且提前投票比較方便，排隊人少。」

李棟旭還對粉絲們語重心長地說：「你們總說沒有人可以投，但我一直說，投票就是為了阻止最壞的結果。如果沒有最好的選擇，就選次好的，如果沒有次好的，那就選次壞的，至少要阻止最壞的。」展現出他對公民責任的重視。

廣大網友也對李棟旭的演員表達了極高的支持，紛紛表示「好感」、「不愧是我看中的男人」、「和我的想法一模一樣」、「說得太對了」、「這才是投票的本質」、「臉長得這麼帥就算了，怎麼還這麼有思想」等。



第21屆韓國總統選舉的正式投票於6月3日舉行，而提前投票已於5月29日至30日進行。

事實上，李棟旭此前曾因為公開支持參加尹錫悅前總統彈劾集會的民眾而引起話題。在電影《哈爾濱》的宣傳採訪中，他也坦言：「與其說是有壓力，不如說我單純想為走上街頭集會的粉絲們加油打氣。」這次，他在總統選舉前夕再次發表真誠的看法，引發外界關注。

此外，李棟旭已確定出演 Disney+ 原創劇集《殺手們的購物中心》第2季，作為他的下一部作品，令粉絲們相當期待。



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