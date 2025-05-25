【韩网热门】99.99%的共鸣！韩网友谈：当代年轻人觉得生活很累，并不是因为当下没钱吃饭，而是...

最近，韩网theqoo网友搬运了一段关於「当代年轻人活得很累的原因」，引爆网友们的共鸣。

原PO主贴图表示：「当代年轻人，比起1960年代、70年代和80年代的人，生活要好得多，完全是不同层次的生活，但他们却经常觉得很累。 并不是说当下没钱吃饭、喝酒，不是这些原因（觉得累），而是因为觉得『像这样活著，我无法摆脱这个处境』的绝望感才感到痛苦的吧。」



韩国网友评论：

1. 确实如此

2. 然后又会有人跳出来说「你们这代太安逸」，讲起那些过去拼死拼活、每周工作6天的7080年代的人来骂你

3. 现在感觉比以前更严重了，连饭都吃不上的人很多

4. 嗯嗯，那正是忧郁症的最主要原因

5. 确实如此，就算工作一辈子也难以在工作地点附近买套属於自己的房子，哪怕说是资本主义，但贫富差距越来越大。 虽然别的国家也差不多，但看看韩国的自杀率就知道，韩国社会问题尤其严重

6. 真的，否认这一点才是奇怪的。 我们成为了比父母一代还要贫穷的第一代人，为什么总有人拿过去每周工作六天的年代来讲道理，说现在吃得好穿得好就是「身在福中不知福」

7. 没错，像奴隶一样工作都几十年了，还是没出路

8. 真的，想到今后还要继续几十年奴隶生活...



9. 真的，连饭都吃不上的人根本没余力上网，所以在这种地方根本听不到他们的声音...... 提到自杀率就都归咎於忧郁症，但最大的群体过去如此，现在也一样，主要还是生计问题

10. 你以为过去的人努力了就都能成功？ 贫穷或社会阶层根本难以突破。 以为过去差别很大也是幻想罢了。 从以前起就拚命让孩子上好中学高中、挤破头进名校，全家出动砸钱考各种考试，才能勉强出个「鱼跃龙门」。 大多数人都是像仓鼠转轮一样过日子。 而且和我们拿来对比的上一代是为了解决「生存」问题而努力的世代，你跟他们说「不是买不起酒而是买不起生活」，他们会觉得有共鸣吗？

11. 我反而觉得我已经算是尽到了一个人的本分，生活也不差了，可是这个社会还要求我取得更多成功，这才让人难受。

12. 根本存不到钱......

13. 比起过去，现在更容易看到别人的生活，这种现实差距也让人很痛苦。 过去只能偶尔看看富人家庭或电视、杂志里的「高端生活」，现在网路、SNS、观察类综艺等到处都能看到别人的人生，这种剥夺感很强

14. 就算想当鸵鸟什么都遮罩不看，可大环境问题也一眼看穿了，令人不安

15. 像「全租诈骗」这种对年轻人打击巨大的问题根本没解决...... 生活真的很不安

16. 现在已经几乎不可能「鱼跃龙门」了吧？ 虽然过去也不常见，但至少是「可能」的时代

17. 想到一辈子都要工作就太累了...... 感觉我可能要一直工作到死......

18. 7080年代虽然大家都过得不富裕，但单看银行利率，就能对未来充满希望...... 那时能看到「以后会过得更好」的希望。 而现在虽然大家看起来生活得还行，但对未来已经预见到了，所以根本乐观不起来

19. 过去的世代从最底层开始，所以很难再跌回去，就像一直在发展。 只要努力就能看到更好的未来。 但现在就算努力，也敌不过天生的「金汤匙」，於是只剩下绝望

20.是有人把「阶梯」拆掉了吧...... 呵

21. 所以就算现在能吃饭喝酒了，为什么人们还是想「逃离」？ 讲过去的人总是说以前只要能吃饱喝足就满足了。 可那时候，能吃饭喝酒就是幸福的象徵，现在却不是了

22. 从「想找有经验的应届生」这句话开始，我就觉得完蛋了

23. 「成为比父母更贫穷的第一代」，这句话已经说明了一切......

原文：https://theqoo.net/square/3746161296

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