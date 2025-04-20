韓國女團 KISS OF LIFE吸引3 千人滿場熱情應援：「把我們當禮物帶走吧！」

韓國人氣女團 KISS OF LIFE 於 2025 年 4 月 19 日，在台北國際會議中心舉行世界巡演台北場演出，也是她們首次以完整團體之姿登上台北舞台，吸引滿場三千位觀眾進場，成員們數度走下舞台與觀眾互動，多次用中文大讚台北粉絲表示「KISSY真的很漂亮、很厲害」。





演出以氣勢十足的開場曲〈Get Loud〉揭開序幕，四位成員身穿黑色超辣勁裝，從台下兩側登場，象徵她們自信無懼地踏上世界巡演的旅程。隨後演唱的〈Igloo〉與〈Bad News〉展現冷冽與霸氣兼具的舞台魅力，全場氣氛瞬間沸騰。粉絲的尖叫聲此起彼落，熱情高漲，讓 Belle 在表演中忍不住頻頻向觀眾伸出大拇指比讚。滿場四位成員也分別用中文向粉絲打招呼。BELLE首先表示：「我是 Belle，見到大家很幸福。」NATTY則發問：「KISSY，開心嗎？」JULIE 甜笑說：「我是JULIE，我們 KISSY 吃飯了嗎？」忙內HANEUL則俏皮地問道：「漂亮嗎？可愛嗎？」引來台下一陣尖叫聲。





成員們也分享，這次世界巡演從首爾啟程，能來到台北與大家見面非常開心，並感謝台北的粉絲給予的應援與熱情。NATTY 更提到，這次台北場好像是巡演中規模最大的，希望今天的演出大家都能拿出加倍的活力，讓台北的 KISSY 可以驕傲地說，「KISS OF LIFE的表演是最棒的。」她們還透露來台TMI，也就是他們已經吃了小籠包，並強調「真的非常好吃。」





四位成員也帶來各自的 SOLO 表演，BELLE 的〈Countdown〉充滿能量；JULIE 的〈Kitty Cat〉性感撩人；HANEUL則從四樓觀眾席出場演唱〈Play Love Games〉，當她出現在觀眾席時，全場粉絲渾然不知，她只好輕拍前排粉絲的肩膀，對方一轉頭瞬間驚呆，場面經典。NATTY 則演唱個人代表作〈Sugarcoat〉，以 hip hop 勁裝登場，展現她穩健的舞台掌控力。





四位成員隨後也換上迷彩軍裝風造型，帶來眾多話題單曲如〈Sticky〉、〈Midas Touch〉與感性之作〈Bye My Neverland〉等。粉絲們從演出一開始便熱情歡呼、持手燈隨節奏揮舞，成員們也多次走下舞台與觀眾近距離互動，現場氣氛火熱，讓成員們一度興奮得停不下來。紛紛表示「 KISSY 真的太有活力了！」BELLE 更忍不住打趣道：「我們感覺很熱，你們不熱嗎？因為我們太 HOT 了，你們應該也會覺得很熱吧！」





應援驚喜也是一波接一波，看到KISSY們熱情的應援，BELLE也感性表示，不管去哪裡演出，都能感受到KISSY始終相伴；這場台北演唱會就像夢境成真一樣，有粉絲的愛與支持，才能持續奔跑在「KISS ROAD」上。NATTY也向粉絲承諾，「台北的粉絲真的給了我們好多的愛與能量，未來一定會常常來台北的。」四位成員被粉絲的用心深深打動，NATTY更笑說：「今天真的收到好多禮物啊，我們要怎麼回報大家呢？不如就把我們當成禮物帶走吧！」





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