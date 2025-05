金賢珠簽約新經紀公司又與申惠善同門！友誼將近八年都會曾力挺彼此FM

稍早有消息,曾主演《我有愛人了》、《地獄公使》等劇的演員金賢珠,由經紀公司management SEESUN(매니지먼트 시선)宣布與其簽約。

金賢珠1997年以《我活著的理由》正式作為演員出道,2009曾演《花樣男子》(流星花園)具俊表(李敏鎬 飾)的姐姐「具俊希」為亞洲觀眾熟知,演出連續劇《燦爛人生》(一閃一閃亮晶晶)、《傻瓜媽媽》、《家人之間為何這樣》與《我有愛人了》等等也讓她在亞洲更獲知名度。近年金賢珠多演迷你劇或Netflix影集,《我們遇見的奇蹟》、《Watcher》、《Undercover》、《Trolley:命運交叉點》與《地獄公使》系列等等,題材多變。



金賢珠簽約之management SEESUN是新興經紀公司,是以演員經紀及製作內容為主的綜合娛樂公司,據更早消息,SEESUN韓語名시선華語直譯是「視線」,旨在發掘演員的能力並培養,英語拆開來是「SEE」與「SUN」,「發掘演員潛力讓他如太陽般發光」之意。SEESUN這兩週才有消息陸續簽約申惠善、金正賢與車清華,三名《哲仁王后》主演再聚,而加上金賢珠的話又有另個「前YNK娛樂」組合。申惠善、車清華及金賢珠原本的公司都是YNK娛樂,據說SEESUN是廣告代理公司STUDIOHIM安日煥代表及YNK娛樂金民秀代表共同創立(‎《日間體育》報導‎曾提及,現已刪除相關內容)。

▼management SEESUN目前拍攝的演員形象照都是同個系列,相當有「家族」氛圍



更特別的是,金賢珠與申惠善分別於2017、2016年加入YNK娛樂,兩人成為好友多年來經常出現彼此粉絲見面會(Fan Meeting,FM)上替對方加油打氣,如今又是同門了,友誼令人稱羨。



Friendship established since then. I just love how these two support each other.#김현주 #kimhyunjoo #신혜선 #shinhyesun pic.twitter.com/P3Mtku7x2y