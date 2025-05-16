金賢珠簽約新經紀公司又與申惠善同門！友誼將近八年都會曾力挺彼此FM

稍早有消息，曾主演《我有愛人了》、《地獄公使》等劇的演員金賢珠，由經紀公司management SEESUN（매니지먼트 시선）宣布與其簽約。

金賢珠1997年以《我活著的理由》正式作為演員出道，2009曾演《花樣男子》（流星花園）具俊表（李敏鎬 飾）的姐姐「具俊希」為亞洲觀眾熟知，演出連續劇《燦爛人生》（一閃一閃亮晶晶）、《傻瓜媽媽》、《家人之間為何這樣》與《我有愛人了》等等也讓她在亞洲更獲知名度。近年金賢珠多演迷你劇或Netflix影集，《我們遇見的奇蹟》、《Watcher》、《Undercover》、《Trolley：命運交叉點》與《地獄公使》系列等等，題材多變。



金賢珠簽約之management SEESUN是新興經紀公司，是以演員經紀及製作內容為主的綜合娛樂公司，據更早消息，SEESUN韓語名시선華語直譯是「視線」，旨在發掘演員的能力並培養，英語拆開來是「SEE」與「SUN」，「發掘演員潛力讓他如太陽般發光」之意。SEESUN這兩週才有消息陸續簽約申惠善、金正賢與車清華，三名《哲仁王后》主演再聚，而加上金賢珠的話又有另個「前YNK娛樂」組合。申惠善、車清華及金賢珠原本的公司都是YNK娛樂，據說SEESUN是廣告代理公司STUDIOHIM安日煥代表及YNK娛樂金民秀代表共同創立（‎《日間體育》報導‎曾提及，現已刪除相關內容）。

▼management SEESUN目前拍攝的演員形象照都是同個系列，相當有「家族」氛圍



更特別的是，金賢珠與申惠善分別於2017、2016年加入YNK娛樂，兩人成為好友多年來經常出現彼此粉絲見面會（Fan Meeting，FM）上替對方加油打氣，如今又是同門了，友誼令人稱羨。



신혜선 김현주 투샷 감동되 pic.twitter.com/NkSdyWzmxT — 서니 (@nyesuniii) November 10, 2024

▼2023年兩人見面擁抱，由於兩人鮮少公開同框因此更讓雙方粉絲激動



▼去年申惠善見面會金賢珠擔任嘉賓



신혜선 팬미팅 게스트로 잠깐 김현주 배우님 오셨는데 팬들 선물도 준비해서 오셨음.. 너무 스윗하셔 pic.twitter.com/aPD1Txn1Km — 이나 (@melody0760) November 10, 2024

▼台灣站曾整理兩人友誼點滴



順帶一提，金賢珠本月25日將在台舉行公益見面會，與台灣粉絲見面的同時也發揮愛心。



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