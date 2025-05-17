《機智住院醫生生活》解散男團被召回！HI-BOYZ嚴JAY、然竣、秀彬（TXT）確定登上音樂節目表演啦

《機智住院醫生生活》中誕生的男團HI-BOYZ不只有高清舞蹈版影片，還有練習室私服的影片，現在居然還要出演打歌節目《M！CountDown》，完全成為了逆行神話（？）啦！

tvN X Netflix 熱播韓劇《機智住院醫生生活》裡，偶像出身的熱情住院醫生：嚴在一（姜有皙 飾），要在現實中實現願望了！他將和男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的成員然竣和秀彬一起出演音樂節目。



Mnet 音樂節目《M Countdown》方面於16日下午向 iMBC 娛樂表示：「 HI-BOYZ 將於下週（22日）出演《M Countdown》，目前正在討論詳細事項中。」



HI-BOYZ 是 tvN 週末劇《機智住院醫生生活》中登場的虛構男團，戲裡由姜有皙飾演的嚴在一是該團體出身、現為鐘路律帝醫院婦產科的住院醫生，性格熱情奔放，非常討喜的角色。



TOMORROW X TOGETHER 的然竣和秀彬也以 HI-BOYZ 成員身份驚喜客串了第9集，這次將與姜有皙一同登上《M Countdown》舞台，帶來歌曲〈如果那一天來臨〉的表演。



▼〈如果那一天來臨〉高清舞蹈版：



▼練習室舞蹈影片：



據悉，〈如果那一天來臨〉的編舞由崔容俊老師負責指導（為SEVENTEEN、Wanna One、TWICE、宇宙少女...多組團體編舞過不少歌曲），目前也在社群媒體上掀起challenge挑戰熱潮。

▼連challenge版本也有，真是太豐富了～！XD



▼〈如果那一天來臨〉這首歌則是由TXT完整體參與的 OST，附上 MV 給大家欣賞：



此外，《機智住院醫生生活》將於5月18日播出最終回，正式完結。



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