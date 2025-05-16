金贤珠签约新经纪公司又与申惠善同门！友谊将近八年都会曾力挺彼此FM

稍早有消息，曾主演《我有爱人了》、《地狱公使》等剧的演员金贤珠，由经纪公司management SEESUN（매니지먼트 시선）宣布与其签约。

金贤珠1997年以《我活著的理由》正式作为演员出道，2009曾演《花样男子》（流星花园）具俊表（李敏镐 饰）的姐姐「具俊希」为亚洲观众熟知，演出连续剧《灿烂人生》（一闪一闪亮晶晶）、《傻瓜妈妈》、《家人之间为何这样》与《我有爱人了》等等也让她在亚洲更获知名度。近年金贤珠多演迷你剧或Netflix影集，《我们遇见的奇迹》、《Watcher》、《Undercover》、《Trolley：命运交叉点》与《地狱公使》系列等等，题材多变。



金贤珠签约之management SEESUN是新兴经纪公司，是以演员经纪及制作内容为主的综合娱乐公司，据更早消息，SEESUN韩语名시선华语直译是「视线」，旨在发掘演员的能力并培养，英语拆开来是「SEE」与「SUN」，「发掘演员潜力让他如太阳般发光」之意。SEESUN这两周才有消息陆续签约申惠善、金正贤与车清华，三名《哲仁王后》主演再聚，而加上金贤珠的话又有另个「前YNK娱乐」组合。申惠善、车清华及金贤珠原本的公司都是YNK娱乐，据说SEESUN是广告代理公司STUDIOHIM安日焕代表及YNK娱乐金民秀代表共同创立（‎《日间体育》报导‎曾提及，现已删除相关内容）。

▼management SEESUN目前拍摄的演员形象照都是同个系列，相当有「家族」氛围



更特别的是，金贤珠与申惠善分别於2017、2016年加入YNK娱乐，两人成为好友多年来经常出现彼此粉丝见面会（Fan Meeting，FM）上替对方加油打气，如今又是同门了，友谊令人称羡。



신혜선 김현주 투샷 감동되 pic.twitter.com/NkSdyWzmxT — 서니 (@nyesuniii) November 10, 2024

▼2023年两人见面拥抱，由於两人鲜少公开同框因此更让双方粉丝激动



▼去年申惠善见面会金贤珠担任嘉宾



신혜선 팬미팅 게스트로 잠깐 김현주 배우님 오셨는데 팬들 선물도 준비해서 오셨음.. 너무 스윗하셔 pic.twitter.com/aPD1Txn1Km — 이나 (@melody0760) November 10, 2024

▼台湾站曾整理两人友谊点滴



顺带一提，金贤珠本月25日将在台举行公益见面会，与台湾粉丝见面的同时也发挥爱心。



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