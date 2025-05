金贤珠签约新经纪公司又与申惠善同门！友谊将近八年都会曾力挺彼此FM

稍早有消息,曾主演《我有爱人了》、《地狱公使》等剧的演员金贤珠,由经纪公司management SEESUN(매니지먼트 시선)宣布与其签约。

金贤珠1997年以《我活著的理由》正式作为演员出道,2009曾演《花样男子》(流星花园)具俊表(李敏镐 饰)的姐姐「具俊希」为亚洲观众熟知,演出连续剧《灿烂人生》(一闪一闪亮晶晶)、《傻瓜妈妈》、《家人之间为何这样》与《我有爱人了》等等也让她在亚洲更获知名度。近年金贤珠多演迷你剧或Netflix影集,《我们遇见的奇迹》、《Watcher》、《Undercover》、《Trolley:命运交叉点》与《地狱公使》系列等等,题材多变。



金贤珠签约之management SEESUN是新兴经纪公司,是以演员经纪及制作内容为主的综合娱乐公司,据更早消息,SEESUN韩语名시선华语直译是「视线」,旨在发掘演员的能力并培养,英语拆开来是「SEE」与「SUN」,「发掘演员潜力让他如太阳般发光」之意。SEESUN这两周才有消息陆续签约申惠善、金正贤与车清华,三名《哲仁王后》主演再聚,而加上金贤珠的话又有另个「前YNK娱乐」组合。申惠善、车清华及金贤珠原本的公司都是YNK娱乐,据说SEESUN是广告代理公司STUDIOHIM安日焕代表及YNK娱乐金民秀代表共同创立(‎《日间体育》报导‎曾提及,现已删除相关内容)。

▼management SEESUN目前拍摄的演员形象照都是同个系列,相当有「家族」氛围



更特别的是,金贤珠与申惠善分别於2017、2016年加入YNK娱乐,两人成为好友多年来经常出现彼此粉丝见面会(Fan Meeting,FM)上替对方加油打气,如今又是同门了,友谊令人称羡。



