這部劇陣容太瘋太強大！申惠善、孔明、金材昱主演浪漫喜劇《隱祕的監察》正式投入拍攝工作

tvN 全新韓劇《隱祕的監察》確定由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮主演並投入拍攝，華麗的演員陣容引發高度關注。

預計於 2026 年播出的 tvN 新劇《隱祕的監察》講述魅力非凡又隱藏祕密的監察室室長朱仁雅（申惠善 飾）與一夕之間被降職為違反公司內部風紀負責人的王牌盧基俊（孔明 飾），兩人監視公司內男女之間各種戀愛的浪漫喜劇。



▼申惠善將化身為隱藏祕密、甜美又冷酷的監察室室長「朱仁雅」。她是個對工作絕不容許一絲鬆懈的人，因「盯上誰誰就完蛋」而被稱為「朱仁OUT」，又因「反抗就會被踩得粉碎」而有「朱之悽慘」的綽號，並以「最年輕女性主管」之姿創下佳績。然而，她與自己親手任命為「違反公司內部風紀負責人」的盧基準糾纏後，迎來混亂的辦公室人生。以多元演技變身深受大眾喜愛的申惠善表示：「真的非常期待，也會努力準備，以更好的面貌與大家見面。」



▼孔明飾演的「盧基俊」，是從監察室王牌淪為「朱仁雅 PICK」的違反公司內部風紀狙擊手。他是擁有聰明頭腦、完美身材與外貌的「Alpha 男」，卻因朱仁雅的登場，讓順風順水的人生急踩剎車，從精英監察 1 組被貶至問題監察 3 組。孔明預告將帶來演技變身，並表示：「能夠參與《隱祕的監察》是莫大的榮幸。我會以嶄新的面貌與觀眾見面，請多多期待與關注。」



▼金材昱飾演隱藏空虛於優雅外表下的財閥三世「全在烈」。全在烈為了在危險的繼承競爭中勝出，選擇現實而非愛情。將為複雜多變的角色增添說服力的金材昱說：「希望這部作品能讓大家每集都看得津津有味，我會努力準備的。」



▼而在韓劇《寶物島》以扎實演技受到矚目的洪華蓮，將化身為海霧集團的顏值擔當、同時也是全在烈的特別祕書「朴雅靜」。她雖擁有出眾外貌，卻意識到那只是讓人生難度更高，因而總是保持戒心生活，直到首次陷入刻骨銘心的單戀。洪華蓮表示：「我努力想把朴雅靜角色的多樣面貌有趣地呈現出來。希望能以更進步的模樣向大家問候。」



在浪漫喜劇類型中展現與眾不同表現的製作團隊強強聯手，讓劇迷倍感期待。曾以《那傢伙是黑炎龍》《有利的詐欺》展現刺激感官實力的李秀賢導演執導此劇，並由與《浪漫速成班》攜手創作的呂恩浩編劇執筆。此外，打造《浪漫速成班》《認識的妻子》《舉重妖精金福珠》等多部「人生浪漫喜劇」的楊熙勝編劇也以創作者身分參與，堅強陣容更加引發關注。本劇將於 2026 年播出。



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