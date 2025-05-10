白種元又又又惹上官司了！韓網友：現在是公共之敵了，身為老闆怎麼可能一無所知

韓國知名企業家兼藝人白種元因涉嫌另一起案件正接受警方調查。

根據5日CBS NoCut News報導，首爾江南警察署以涉嫌違反《食品標示廣告法》（虛假或誇大標示及廣告）對白種元及其所經營的「The Born Korea」立案調查。 白種元所代表的The Born Korea，在其即食產品「蓋飯粥（덮죽）」的廣告中，標示「使用韓國產昆布、海帶芽、鯷魚」及「飽滿的天然蝦仁」等字句。

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然而，該產品原料標示中實際使用的是越南產蝦仁。 報導指出，越南產白對蝦屬於養殖蝦，卻被標榜為「天然蝦」，容易讓消費者對品質和產地產生誤解。基於民眾透過「國民申訴平台」的投訴，江南區政府最近已根據《食品標示廣告法》將The Born Korea向警方告發，並下達整改命令。在江南區廳的調查過程中，The Born Korea的一名員工供稱：「未確認用於蓋飯粥的蝦是否為天然蝦。」目前警方已完成對江南區政府的告發人調查。



此外，白種元和The Born Korea還被揭發在其產品「白石大醬」和「韓信酒館辣炒章魚」中，實際使用中國產原料卻標榜為韓國產，已由農產品品質管理院展開調查並立案。

The Born Korea旗下品牌「白咖啡」的產品「Q彈紅薯包 」亦宣稱使用韓國農產品，但實際上含有中國產紅薯，因此江南警察署也以違反《食品標示廣告法》對白種元及The Born Korea追加立案。

不僅如此，The Born Korea位於忠清南道禮山郡的白石工廠，在未取得農地變更許可的情況下非法使用倉庫，也因違規被舉報，目前調查仍在進行中。另有指控稱，The Born Korea於2023至2024年間，在各地區慶典活動中，使用工業用金屬製作的烹飪器具卻標示為食品用金屬，涉嫌誤導消費者，因而遭到追加告發。 該案件目前已移交江南警察署，警方正以涉嫌違反《標示廣告法》進行進一步調查。

面對多項指控，白種元曾發佈正式道歉聲明。 他表示：「因為我所代表的The Born Korea相關的多項爭議，引發大眾擔憂，我深感責任重大，並真誠道歉。」他補充說：「未能細心檢查被指出的所有問題，是我的疏忽。」

對於白種元的道歉，民眾們並不買帳，紛紛指責：「身為老闆怎麼可能什麼都不知道，還是說下面的人偷偷欺騙老闆，這種說法說得通嗎？ 不管是哪種情況，明明就是有錯，但他還能在電視上這麼活躍，實在讓人無法理解」、「現在已經是公共之敵了」、「做生意的人不管形象包裝得多好，終究也只是個生意人而已」、「怎麼每周都會 爆出負面新聞」、「「會不會接下來還想拿『忙著上電視和拍YouTube，沒時間經營公司』來當藉口呢？ 不過就是在市場巷子裡做過點小生意，結果因為有人捧、又娶了人氣藝人，就被包裝成電視台上的成功企業家。 如今是真的想當企業家了，才會出這種事，這根本是理所當然的結果吧」等。



隨著風波愈演愈烈，白種元再次發佈「對國民道歉信」，表示除了已經錄製完成和正在拍攝中的《生意天才白社長3》和《黑白大廚：料理階級大戰》外，將中斷一切娛樂圈活動，抱著從頭開始的決心重新出發。

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