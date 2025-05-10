李濬榮，從《弱美男英雄Class 2》《苦盡柑來遇見你》到《24小時健身俱樂部》連三部韓劇熱播成功！

演員李濬榮繼韓劇《弱美男英雄Class 2》之後，憑藉《24小時健身俱樂部》持續展現超強的上升氣勢，藉此登上了OTT平台的排行榜頂端，再次證明了他作為「話題演員之星」的地位。

4月25日上線公開的Netflix韓劇《弱美男英雄Class 2》裡，李濬榮飾演的「金成帝」，是一位不想屬於任何團體、誰都不依附、只為尋找樂趣而四處遊蕩的自由靈魂個體。他完美融入看似滑稽卻隱藏冷意、我行我素的金成帝一角，再次展現成功的演技大變身。



《弱美男英雄Class 2》公開僅三天便登上Netflix全球非英語類TOP系列節目第1名，並穩坐「韓國 TOP.10 系列」的榜首，持續受到熱烈關注。此外，更進入包括巴西、墨西哥、比利時、法國、摩洛哥、希臘、印尼、新加坡、泰國、新喀里多尼亞......等全球63個國家/地區的 TOP.10 榜單。



而4月30日首播的KBS2全新水木劇《24小時健身俱樂部》則是一部描寫熱血館長用滿腔熱情，幫助憂心重重的健身新手會員改變人生的悸動肌（筋）肉成長喜劇羅曼史。李濬榮飾演從世界級健美選手一夕之間成為破舊健身房館長的「都賢仲」，與美蘭（鄭恩地 飾）之間的互動有趣又爆笑，劇中化學反應相當好。



▼《24小時健身俱樂部》第2集│李濬榮假扮鄭恩地男友 英雄救美展超帥一面│逢星期三、四在Viu上架。







李濬榮近期透過多部作品展現不間斷的演技轉變歷程，在《24小時健身俱樂部》中甚至駕馭搞笑演出毫不費力，證明自己毫無限制的表演領域。該劇截至本月3日，在韓國 Disney+「韓國 TOP.10」中奪下第1名，在韓國Wavve「戲劇 TOP.20」中名列第2，再度印證李濬榮爆發性的高人氣。



從2月公開的Netflix原創劇《我們的浪漫電影》、3月的《苦盡柑來遇見你》、4月的《弱美男英雄Class 2》與《24小時健身俱樂部》，李濬榮2025上半年的每一部作品都刷新代表角色，持續締造全球熱潮，未來的演藝動向備受期待與關注。

▼《苦盡柑來遇見你》裡飾演金明（IU 飾）的前男友「朴英凡」，BE演技令人印象深刻。

你最近也感受到李濬榮的強烈存在感了嗎？是從什麼時候開始注意到他的呢？！我第一次認識他，是在韓劇《付岩洞復仇者們》中，嘿嘿～。（附上海報&劇照with李枖原）





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