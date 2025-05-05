喜事連發！《脫掉鞋子恢單4Men》「瓦解中」，李常敏、金俊昊接連再婚，下個是林元熙？

《我家的熊孩子》與衍生節目《脫掉鞋子恢單4Men》可說喜事頻傳，但節目卻因此面臨危機！？因為幾個班底結婚後便不符合主旨了！

先從《我家的熊孩子》說起，今年先是金鍾旼結婚，緊接著是李常敏與金俊昊。雖然所有班底一直以來都有結婚的目標，節目也不時讓他們相親，彼此都期待一個一個都能脫單，不過脫單後可能就有下車危機！只不過卓在勳就說過「婚後還是可以當熊孩子」，欲保障班底們權益XD。目前就金鍾旼來說，結婚後還有相關內容播出，因此喜歡這幾名新郎、準新郎的觀眾應該仍可繼續期待他們演出。



而衍生節目《脫掉鞋子恢單4Men》不太相同，專注在《我家的熊孩子》裡結了婚又恢復單身的四名離婚男們，卓在勳、李常敏、金俊昊與林元熙身上，讓他們當MC和來賓互動。正巧，今年三名熊孩子新郎就有兩個是《恢單4Men》，金俊昊將在7月和諧星後輩、目前也加入《熊孩子》的金智珉結婚，李常敏則會早於金俊昊在初夏結婚。有網友見《恢單4Men》喜事連發打趣道「《脫掉鞋子恢單4Men》瓦解中」。



最新消息，《脫掉鞋子恢單4Men》最新一集林元熙接受算命，巫師說林元熙身邊總是看得到女人，是成熟的女人！大家逼問之下，林元熙才解釋不是女朋友，是「觸手可及的朋友」，沒有在交往應是曖昧，還有兩名！「正考慮要不要伸出手」！雖然很值得恭喜，但卓在勳便著急地說：「這樣下去《恢單4Men》會消失的！」李常敏接著問巫師：「如果（林元熙）伸出手，對方會接受嗎？」結果巫師說要寫符咒替林元熙祈福，笑翻現場！



5月家庭月林元熙還受邀《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）一同拜訪一名單身女性，人還沒到對方家裡林元熙便開始各種幻想，彷彿要相親似的。林元熙其實這幾年桃花不少，加上先前《熊孩子》坦承分手的前女友，還有藝人安文淑，一隻手說不定都不夠算呢！只是不知道何時才會有著落啊！



回到《脫掉鞋子恢單4Men》，雖然節目看起來真的「瓦解中」，但金俊昊強烈表示過自己若失去《熊孩子》和《恢單4Men》就節目可做、會變「乞丐」，兩檔節目目前看起來也沒有任何撤換的動作，先前《恢單4Men》亦向媒體表示還沒有討論過金俊昊是否下車的問題。



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