喜事连发！《脱掉鞋子恢单4Men》「瓦解中」，李常敏、金俊昊接连再婚，下个是林元熙？

《我家的熊孩子》与衍生节目《脱掉鞋子恢单4Men》可说喜事频传，但节目却因此面临危机！？因为几个班底结婚后便不符合主旨了！

先从《我家的熊孩子》说起，今年先是金钟旼结婚，紧接著是李常敏与金俊昊。虽然所有班底一直以来都有结婚的目标，节目也不时让他们相亲，彼此都期待一个一个都能脱单，不过脱单后可能就有下车危机！只不过卓在勋就说过「婚后还是可以当熊孩子」，欲保障班底们权益XD。目前就金钟旼来说，结婚后还有相关内容播出，因此喜欢这几名新郎、准新郎的观众应该仍可继续期待他们演出。



而衍生节目《脱掉鞋子恢单4Men》不太相同，专注在《我家的熊孩子》里结了婚又恢复单身的四名离婚男们，卓在勋、李常敏、金俊昊与林元熙身上，让他们当MC和来宾互动。正巧，今年三名熊孩子新郎就有两个是《恢单4Men》，金俊昊将在7月和谐星后辈、目前也加入《熊孩子》的金智珉结婚，李常敏则会早於金俊昊在初夏结婚。有网友见《恢单4Men》喜事连发打趣道「《脱掉鞋子恢单4Men》瓦解中」。



最新消息，《脱掉鞋子恢单4Men》最新一集林元熙接受算命，巫师说林元熙身边总是看得到女人，是成熟的女人！大家逼问之下，林元熙才解释不是女朋友，是「触手可及的朋友」，没有在交往应是暧昧，还有两名！「正考虑要不要伸出手」！虽然很值得恭喜，但卓在勋便著急地说：「这样下去《恢单4Men》会消失的！」李常敏接著问巫师：「如果（林元熙）伸出手，对方会接受吗？」结果巫师说要写符咒替林元熙祈福，笑翻现场！



5月家庭月林元熙还受邀《玩什么好呢》（玩甚么好呢）一同拜访一名单身女性，人还没到对方家里林元熙便开始各种幻想，彷佛要相亲似的。林元熙其实这几年桃花不少，加上先前《熊孩子》坦承分手的前女友，还有艺人安文淑，一只手说不定都不够算呢！只是不知道何时才会有著落啊！



回到《脱掉鞋子恢单4Men》，虽然节目看起来真的「瓦解中」，但金俊昊强烈表示过自己若失去《熊孩子》和《恢单4Men》就节目可做、会变「乞丐」，两档节目目前看起来也没有任何撤换的动作，先前《恢单4Men》亦向媒体表示还没有讨论过金俊昊是否下车的问题。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻