VANNER慧成入伍新訓一個月，確定因恐慌等精神障礙退伍

因《PEAK TIME》爆紅的「兼差男團」VANNER，成員慧成上月4日入伍，不久便傳出身體不適，目前確定因病退伍。

昨（16）日傍晚VANNER所屬KLAP娛樂透過官咖宣布慧成退伍，表示慧成因為過去即罹患的恐慌症等精神障礙，在進入新兵訓練所後兩周便住進國軍大田醫院進行精密檢查，依檢查結果顯示，兵務廳判定慧成無法正常服役、須持續治療，因此決定讓慧成以義務兵身分退伍。

「突如其來的消息讓粉絲擔心了」，經紀公司同時向粉絲道歉，不過說明雖理解粉絲們的擔心，但除了以上內容無法再進一步答覆各位敬請見諒，最後保證會盡最大的努力讓慧成接受治療。

慧成原本是VANNER（泰煥、GON、慧成、成國及泳光）繼‎成國‎之後，目前第二名同時期入伍當兵的成員，慧成入伍時和成國一樣，都是由成員陪伴入伍，且透過YouTube直播讓粉絲隔空送行，如今因病退伍令人遺憾且擔憂。

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