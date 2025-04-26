導演河正宇獨愛黑色喜劇 怪異宣傳法：「《喬王出任務》是一部有點奇怪又荒唐的作品！」自認話多比不上金南佶朱智勛

由河正宇自編自導自演的電影作品《喬王出任務》昨日正式在台上映，河正宇也於4月26日下午與觀賞電影的見面，進行長達1小時的舞台問候與互動，這也是他在《與神同行》以及《90分鐘末日倒數》後第三度為電影來台宣傳。被問到希望大家該怎麼宣傳這部作品？河正宇親自指導說：「《喬王出任務》是一部有點奇怪又荒唐的作品！」

河正宇表示為了感謝粉絲們時常飛到韓國參與他的電影舞台問候，本次也特別將《喬王出任務》最後一場次的宣傳放在台灣，希望回報粉絲們對他的喜愛。河正宇本次更特地提早來台，留有更多時間與餘裕在台北街頭走路散步，一天多的時間讓他走了將近2萬步，在台北的巷弄穿梭，他覺得有新舊的建築共同存在，特殊的美感讓他想拍下這樣的風景，更與粉絲分享他已經辦了台灣機場入境的快速通關，可望下次訪台能夠更方便。



《喬王出任務》劇情描述河正宇所飾演的公司代表昌昱，擁有先進的技術但卻不會耍商業手段，但公司面臨倒閉危機使他不得不踏入這骯髒的戰爭中。在進行遊說的過程中發生一連串荒唐的事件，最終肩負著全公司生計的他，到底能否達成目標？河正宇透露自己從2020年就選定題材，而在2021年與作家共同編輯劇本約1年多時間，接下來花了4個月進行拍攝，再花1年進行後製，直到近期才能夠順利上映。



既然本次作品是《喬王出任務》，大家也很想知道拍攝的時候什麼最難喬？河正宇表示以演員行程來說，其中最難喬的是朴海秀演員，因當時他正在拍攝《惡緣》，不過幸好《喬王出任務》延後了兩個月拍攝，讓朴海秀又能夠加入這次的陣容中。另外演員車珠英因日前電視劇作品《元敬》而在韓國人氣高漲，也是好不容易才能邀請她加入本次的演出。



日前來台開見面會的金南佶，以及下個月即將來台與粉絲見面的朱智勛，被問到誰的話最多？河正宇表示自己不是這兩人的對手，金南佶完全不喝酒就會自然high，朱智勛則是會喝一點小酒然後開始大聊，兩人個性天差地別，金南佶充滿熱情，朱智勛則是很Cool1比較冷淡。



河正宇也表示自己比較喜愛黑色喜劇而非太直接搞笑的喜劇，這部作品《喬王出任務》也可看成是他第一部作品《繫緊你的安全帶》的延伸，希望大家看了他的作品，而是在你回家後鬆開鞋帶時，回想起電影中的畫面會心一笑，這是他心目中的黑色喜劇。粉絲們也紛紛敲碗希望河正宇能夠來台開畫展，或是舉辦「走路見面會」，讓河正宇大嘆「我要做的事還真多」，不過他表示自己都會認真思考這些可行性，也感謝粉絲們的支持。

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