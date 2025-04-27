韓國演藝圈又有演員夫婦誕生！禹智賢&李泰京完婚，同公司朴素珍、韓東希等到場祝福

昨（26日）韓國演藝圈有對演員夫婦誕生，是曾合作《明日的戀人們》的演員禹智賢與李泰京。

禹智賢2014年以電影《新出發》出道，曾在《屍蹤7號房》、《完美搭檔》、《人生轉運站》等電影扮演一角，而在戲劇《MOUSE窺探》扮演男主角鄭正直好友「具東久」，《殭屍校園》扮消防隊員，在《浪漫醫生金師傅3》扮演軍隊槍擊事件罪犯，《京城怪物》扮演日本畫家「坂本隆」，在《The Auditors監察》扮JU建設外包採購部「任課長」，最新作品是待播映的Netflix《Trigger》。



李泰京2018年以電影《在你的劇場》出道，曾主演電影《Unboxing Girl》(평평남녀)，也擔任過《Citizen Pane》、《別碰髒錢》等電影配角，在《梨泰院Class》、《智異山》、《軍檢察官多伯曼》等戲劇也短暫出現過，最新作品是Disney+年初播出的《揭密最前線》。



禹智賢及李泰京2021年曾擔任獨立電影《明日的戀人們》（내일의 연인들）男女主角扮演情侶，據禹智賢經紀公司Noon Company透露，兩人已交往多年，可以說是「螢幕情侶成真」。和禹智賢同公司Noon Company，且同樣是《明日的戀人們》主演的Girl’s Day出身朴素珍，到場祝福佳侶並拍下甜蜜畫面。同公司的韓多希、權多咸、李宥智也是，展現Noon Company「同事愛」。



禹智賢及李泰京不僅合作過《明日的戀人們》，也可以說都拍了《Tigger》，但一個是拍Netflix，由金南佶和金英光主演；一個是拍Disney+，由金憓秀、鄭星一與朱鍾赫主演，翻譯名已訂《揭密最前線》。Netflix《Tigger》應很快會在今年2025與觀眾見面。



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